CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu’nun söylediği sözlere dikkat çekti: 'Erdoğan'a gözdağı veriyor'

10 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir TV programında gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar veriliyor” dediğini anımsatarak, “Erdoğan’ın sesi çıkıyor mu? Bu aslında Saray’a gözdağıdır. Aynı konuşmada 17-25’e yollama yaptı. Bakanların çocuklarının evlerindeki para sayma makinelerini gündeme getirdi. Erdoğan’a diyor ki, ‘Ben 10 bin dolar rüşvet alanı biliyorum. Para sayma makineleri yine gündemde. Eğer bana bir şey olursa azdan az, çoktan çok gider. Yani asıl senden gider.’ Erdoğan Soylu’yu çağıramaz, konuşamaz, kamuoyuna açıklayamaz. İçişleri Bakanı’nın elinde Erdoğan’ı, ailesini, yakın çevresini ve MYK’yi zora sokacak çok bilgi var” dedi.

'BİR ÜLKE BÖYLE YÖNETİLEMEZ'

Sonbaharda seçim olursa Millet İttifakı’nın iktidarının görüleceğini belirten Kılıçdaroğlu, “İktidar değişecek. Ben bu ülkede yaşayan insanların ferasetine inanıyorum. Bir ülke böyle yönetilemez, perişan edilemez. Türkiye için erken seçim istiyoruz. Millet İttifakı demokratik bir süreç ile hareket ediyor. Cumhurbaşkanı adayımızı bir araya gelip konuşacağız. Meral Hanım’ın açıklamaları var, ‘Tek adayla girilmeli, HDP kendi adayını çıkarmalı’ diye. Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile konuşacağız. İttifakta şu anda resmi olarak yoklar ama Gelecek ve DEVA partileri de Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i savunuyor. Diğer paydaşlarımızla beraber bir araya gelip konuşmalıyız. Aday olup olmama konusunda bir kararım yok. Ortak aday olabilir” diye konuştu.