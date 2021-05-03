Erdoğan’ın Asiltürk ile görüşmesi sonrası SP kulisleri yeniden hareketlendi
Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında bugünlerde yeniden “Saadet Partisi (SP) hamleleri” tartışılıyor. Her iki ittifak da safları sıklaştırmak adına SP’yle görüşmeler yürütüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya gelmesinin ardından Milli Görüş cephesinde yeniden “son günlerdeki icraatları nedeniyle partinin Cumhur İttifakı’nda yer alması gerektiğine yönelik görüşlerin ağırlık kazandığı” dillendirilirken, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun bu durumdan hayli rahatsız olduğuna dikkat çekiliyor. Akşener ve Karamollaoğlu’nun da bir araya gelmesinin en önemli nedenlerinden birinin bu olduğu kulislerde dillendirilirken, iktidarın tam kapanma döneminde aldığı “alkol yasağının” da kulislerde “Milli Görüşçülere yönelik bir hamle olduğu” iddia ediliyor.
SAĞ BLOK ARAYIŞI
Kulislerde, Karamollaoğlu’nun Akşener’den “özellikle merkez sağ blokta yer alan partilerin bir araya gelmesini istediği” de belirtiliyor. Bu partilerin arasında SP ve İYİ Parti’nin yanı sıra DEVA, Gelecek, DP gibi partilerin olması gerektiği de ifade ediliyor. Millet İttifakı’nda, CHP ile HDP’ye yönelik yapılan değerlendirmelerin ve bazı CHP’lilerin HDP’ye yönelik tutumlarının “merkez sağ blokta yer alan İYİ Parti, SP gibi partilere zarar verdiğinin değerlendirmesinin yapıldığı” da kaydediliyor. Millet İttifakı’nda bu gelişmeler yaşanırken, AKP’nin de “SP’nin Milli Görüş kanadını rahat bırakmayacağı” dillendiriliyor.
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