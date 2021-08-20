Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri hedef alan sözlerine CHP'den yanıt: "Halk biliyor"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yangın ve sel felaketleri karşısında CHP'li belediyeleri hedef alan sözlerine, CHP Genel Merkezi'nden "Halkımız dara düştüğünde, yanında biz varız ve hep olacağız. Kim yalan söylüyor, kim doğru" ifadelerini içeren videolu paylaşımla yanıt verildi. "HalkBiliyor" etiketiyle paylaşılan videoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aynı etiketle paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 23:48
Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri hedef alan sözlerine CHP'den yanıt:
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sel ve yangın felaketlerinde CHP'li belediyeleri hedef alarak; “Ne yaptınız da CHP'nin sayesinde engellediniz” demişti.

Erdoğan, "Yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu büyükşehir belediyelerinin" ifadelerini kullanmıştı.

"HALK BİLİYOR"

CHP Genel Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Erdoğan’ın su sözlerinin ardından CHP'li belediyelerin yangın ve sel bölgelerindeki faaliyetlerine yer verildi. Paylaşımda, "Halkımız dara düştüğünde, yanında biz varız ve hep olacağız. Kim yalan söylüyor, kim doğru... #HalkBiliyor" ifadeleri kullanıldı.

CHP'li belediyelerin ve CHP'li yöneticilerin doğal afetlerle mücadeleye verdiği desteklerin görüldüğü videoda; “Hepimiz oradaydık. ‘Hangi partinin belediyesi yanıyor, hangi partinin belediyesi sel altında can veriyor’ demeden oradaydık” ifadeleri yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin bu paylaşımını "HalkBiliyor" etiketiyle paylaştı.


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