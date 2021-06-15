Erdoğan’ın danışmanından Financial Times’a fotoğraf tepkisi
İngiliz Financial Times gazetesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’ın NATO zirvesinde bir araya geldiği fotoğrafı manşetine taşıdı. Cesur, "Onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor" dedi.
Erdoğan, dün Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile göreve gelmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi.
Zirvenin ardından Birleşik Krallık merkezli Financial Times, Erdoğan ve Biden’ın bir fotoğrafını manşetinde kullandı. Biden ile selamlaşmak üzere oturduğu koltuktan ayağa kalkmaya çalıştığı sırada çekilen fotoğraf karesi, Erdoğan'ın ayakta duran Biden’in önünde eğildiği izlenimi uyandırıyor.
ERDOĞAN'IN DANIŞMANI TEPKİ GÖSTERDİ
Financial Times’in manşetinde bu fotoğrafı kullanmasına tepki gösteren Erdoğan’ın danışmanlarından İsmail Cesur, ''Tek başına Financial Times’ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor. Sonuna kadar arkandayız dünya lideri" ifadelerini kullandı.
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