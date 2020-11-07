Erdoğan'ın deprem ile ilgili 7 yıl önceki sözleri gündem oldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 yıl önce attığı deprem ile ilgili, "Deprem değil, bina öldürür. Depremle yaşamayı öğrenmemiz ve buna göre tedbirler almamız gerekiyor" şeklinde ifadeleri tekrar gündemde.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 yıl önce deprem ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu. Erdoğan, 17 Ağustos 2013 tarihinde paylaştığı bir tweette, "Deprem değil, bina öldürür. Depremle yaşamayı öğrenmemiz ve buna göre tedbirler almamız gerekiyor" demişti.
O sözleri tekrar hatırlatan CHP Uşak Milletvekili "Koskoca 7 yıl geçmiş bu paylaşımın üzerinden. Yazık!" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın o tweetinin altına ise birçok yurttaş deprem vergilerinin nerede olduğunu sordu.
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