Erdoğan'ın CHP'li kadınlar hakkındaki "vitrin mankeni" sözlerine Akşener'den sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşner, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li kadınlar için kullandığı, "vitrin mankeni" şeklindeki sözlerine, "Ülkemizde son 1 yılda, 386 kadın katledilmişken; çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla" şeklinde yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2021 Cuma, 19:14
Erdoğan'ın CHP'li kadınlar hakkındaki
Abone Ol google-news

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Fikri Sağlar'ın “Türban” açıklamalarına yanıt verdiği konuşmasında CHP'ye eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler” dedi. 

Erdoğan'ın kullandığı "vitrin mankeni" sözlerine sert sözlerle yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı" diyerek şu mesajı paylaştı:

Sayın Erdoğan, ülkemizde son 1 yılda, 386 kadın katledilmişken; çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla."


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler