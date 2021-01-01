Erdoğan'ın CHP'li kadınlar hakkındaki "vitrin mankeni" sözlerine Akşener'den sert tepki
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşner, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li kadınlar için kullandığı, "vitrin mankeni" şeklindeki sözlerine, "Ülkemizde son 1 yılda, 386 kadın katledilmişken; çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla" şeklinde yanıt verdi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Fikri Sağlar'ın “Türban” açıklamalarına yanıt verdiği konuşmasında CHP'ye eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler” dedi.
Erdoğan'ın kullandığı "vitrin mankeni" sözlerine sert sözlerle yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı" diyerek şu mesajı paylaştı:
Sayın Erdoğan, ülkemizde son 1 yılda, 386 kadın katledilmişken; çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla."
En Çok Okunan Haberler
- “Erdoğan’a yönelik baskıyı artırın”
- Yılın son anketine Ekrem İmamoğlu damga vurdu
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- CHP’li Girgin: Suç duyurusunda bulunacağız
- İkramiyenin büyüğü Varlık Fonu'na vurdu
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- Doktor Hakan Akelma yoğun bakımda
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
- Aşı tedarikinde boşluk oluştu
- Doğal gaz ve elektriğe zam
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu ve Akşener birlikte şarkı söyledi
- Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı
- Mecidiyeköy’de ‘sahte turist rehberine’ ceza
- Prof. Dr. Özlü pandemiyi durduracak 'silah'ı açıkladı
- Köpeğin yardımına köpek koştu! Havuzdan böyle çıkardı
- Koronavirüsün heykelini yaptı
- İstanbul'da yarım milyonluk gaspa vatandaş engeli
- Asker oğlunu karşısında gören annenin büyük sevinci
- Antalya’da iguana seferberliği
- 3 çocuklu kadını, babası boğazından bıçakladı
En Çok Okunan Haberler
- “Erdoğan’a yönelik baskıyı artırın”
- Yılın son anketine Ekrem İmamoğlu damga vurdu
- CHP'li Sevgi Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
- CHP’li Girgin: Suç duyurusunda bulunacağız
- İkramiyenin büyüğü Varlık Fonu'na vurdu
- Akşener’den İmamoğlu’na çağrı
- Doktor Hakan Akelma yoğun bakımda
- Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
- Aşı tedarikinde boşluk oluştu
- Doğal gaz ve elektriğe zam