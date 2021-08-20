Erdoğan'ın kullandığı cihazı 'açıkladı': “Promter" diye ağızlara sakız yapılmak istenen mesele...

20 Ağustos 2021 Cuma, 18:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyonlarda katıldığı canlı yayınlarda “prompter” cihazını vazgeçilmezi haline getirmesi son dönemde sıkça gündem konusu oluyor.

Erdoğan'ın geçen hafta da gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladığı Kanal D-CNN Türk canlı yayınında, Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu ekrana notlar yansımış, bu durum da eleştirilere neden olmuştu.

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarı Hasan Öztürk, tartışmalara ilişkin kaleme aldığı "Promter mi bilgi ekranı mı" başlıklı yazıda konuya "açıklık" getirmeye çalıştı.

2019’a kadar, Cumhurbaşkanı ekibinin canlı yayınlarda mutlaka bilgi notlarının olduğu dosyalar getirdiğini ve Erdoğan'ın ihtiyaç duyduğunda o dosyadan rakam, tarih gibi bilgileri paylaştığını belirten Öztürk, "Ayrıca, kamera kadrajının dışanda Erdoğan’ın görebileceği bir açıdan bir danışmanı bilgi kartonuna küçük bilgi notları yazıyordu. Bu uygulamadan 2019’da vaz geçildi" dedi.

Öztürk, Erdoğan'ın bu uygulama yerine kendi deyimiyle 'bilgi ekranı' kullanma uygulamasına geçişini ise yazısında şöyle anlattı:

"2019 yerel seçimi döneminde Üsküdar Katibim Kafe’de yaptığımız canlı yayında ilk kez şahit olmuştum. Bu kez “bilgi kartonu” yerine “bilgi ekranı” gelmişti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken zaman zaman bilgi ekranına danışmanları küçük notlar yazıyordu.

Bu uygulama teknolojiyi kullanma açısından çok önemliydi ve daha sonraki şahit olduğum yayınların tamamında devam etti.

En son Kanal D, CNN Türk canlı yayınında “promter,” diye ağızlara sakız yapılmak istenen meselenin özü budur.

Erdoğan iyi bir promter okuyucusudur. Ama daha da önemlisi çok daha iyi bir hatiptir. Daha da önemlisi iyi bir tartışmacıdır. Onun için canlı yayınlardaki bilgi ekranındaki küçük notlar üzerinden sakil bir eleştiri tam manasıyla ayıptır. Çünkü, hem konunun bütünselliği, hem bilginin doğruluğu açısından kullanılan enstrüman orada küçücük bir ayrıntıdır.

Çarşamba akşamı Çankaya Köşkü’ndeki canlı yayında da zaman zaman o bilgi ekranı kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu enstrümanı kullanma amacı milletine samimi, doğru bilgi ve açıklama çabasının bir göstergesidir.

Bence size buradan ekmek çıkmaz, Erdoğan ve ekibini eleştirecekseniz başka şeyler bulmalısınız."

Not: Yazarın yazısı ilgili bölüm olduğu gibi aktarılmıştır, prompter cihazının adının yanlış yazılmasıyla ilgili hata kendisine aittir.