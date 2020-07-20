Erdoğan'ın kuzeni isyan etti: Ne haliniz varsa görün
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er ise Prof. Ali Köse’ye destek verdiği mesajının ardından kendi mahallesi tarafından hedef alındığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni, Gazeteci Cengiz Er, Prof. Ali Köse’ye TRT'nin 15 Temmuz özel yayınında "Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor"’ sözleri nedeniyle destek verdiği mesajının ardından kendi mahallesi tarafından hedef alındığını duyurdu.
Mesajını silmek durumunda kaldığını belirten gazeteci Cengiz Er, “Prof. Ali Köse'nin TRT Haber'de FETÖ ile ilgili ses getiren sözlerine destek verdiğim için açıktan ve özelden isimlerini verdiğim gruplarca yoğun saldırıya maruz kaldım. O tweetimi kaldırdım. Allah bu mahalleye de medyasına da akıl fikir versin. Ne haliniz varsa görün” ifadelerini kullandı.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, TRT'nin 15 Temmuz özel yayınında "Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor" demişti.
Prof. Dr. Ali Köse, bu sözlerinin ardından tarikatlar tarafından hedef alınmıştı.
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