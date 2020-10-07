Erdoğan'ın, “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir" sözlerine CHP'li Öztrak'tan yanıt

07 Ekim 2020 Çarşamba, 21:25

Öztrak, benzin ve motorine yapılan zammı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yaptığı konuşmayla eleştirdi.

Erdoğan'ın, "Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir" sözlerine atıfta bulunan Öztrak, "Millete yoklukta sabır tavsiyesinde bulunanlar, bugün milletin yokluğunu artıran, sabrını da zorlayan bir zamma daha imza attı. Benzine 16 kuruş, Motorine 23 kuruş zam" dedi.