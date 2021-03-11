Erdoğan'ın, "Onların gönlünde hâlâ tek parti özlemi var" sözlerine Özel'den 'diktatör' yanıtı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Onların gönlünde hâlâ tek parti özlemi var" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Biz bu ülkeyi çok parti hayata geçirdik. Senin döneminde çok partili rejimden tek parti diktatoryasına, parti devletine geçtik" şeklinde yanıt verdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın "Onların gönlünde hâlâ tek parti özlemi var" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.
Özel'in açıklaması şöyle:
"Ülkenin Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Biz demokrasi ve ekonomide reformla ilerleyelim diyoruz, onların gönlünde hâlâ tek parti özlemi var.' Tek kişi bütün atamaları yapıyor, her şeye karar veriyor. Yetmiyor makbul bir muhalefet partisi istiyor, buluyor. Nasıl isterse Devlet Bahçeli öyle konuşuyor. Şimdi ana muhalefeti istediği gibi yapamadı, bu sefer aklından geçeni o belirliyor.
Bu ülkeyi kuran kadroların en çok övündükleri iş bu ülkeyi demokrasi ile tanıştırmak. Biz bu ülkeyi çok parti hayata geçirdik. Senin döneminde çok partili rejimden tek parti diktatoryasına, parti devletine geçtik."
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