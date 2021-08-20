Erdoğan'ın 'Taliban' açıklaması için suç duyurusu

20 Ağustos 2021 Cuma, 13:31

HKP avukatları, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Terörle Mücadele Kanununun 7/2’nci maddesi “Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak” suçunu işlediğini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Av. Doğan Erkan açıklama yaptı. Taliban’ı bütün dünyanın nefretle andığını, hiçbir ulusal egemenlik değeri, hiçbir kültürel insani değer taşımadığını belirtti. Erkan, Taliban’ın ortaçağcı bir örgüt olduğuna, Afganistan’da iktidarı gasp ederek, katlederek, işgal ederek ele geçirdiğini belirtti.

Erdoğan’ın, “Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz” sözünü hatırlatan Erkan, Erdoğan’ın bu açıklamasının Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 fıkrasındaki “Terör Örgütü Propagandası”na girdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Taliban’ı terör örgütü ilan ettiğini belirten Erkan, BMGK 15 Ekim 1999 tarihli ve 1267 sayılı kararında, Taliban’ın bütün dünyadaki mal varlıklarını dondurma kararı aldığını hatırlattı. Erkan, Birleşmiş Milletlerin Taliban İzlenme Komitesi kurduğunu söyledi.

Erkan, 1267 sayılı kararın ülkemiz açısından öneminin terör örgütü finansmanın önlenmesi kanunun çıkartılma gerekçesi olduğunu belirtti. Erdoğan’ın 1267 sayılı BM kararına atıf yaparak kanun çıkardığını söyleyen Erkan, “Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan, o koltuğu işgal eden Tayyip Erdoğan bu kararı bilmez mi? Bilir, bileceği gibi 1267 sayılı kanuna dayanan karar çıkarttı. Ekli listede bulunan kişilerin Talibanla ilişkisi olduğu düşünülen kişilerin mal varlıklarını dondurma kararı alanlardan bir tanesi Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTÜ’NÜN DANİSKASI TALİBAN’DIR”

2015 yılında yayımlanan Resmi Gazete’de Bakanları Kurulu kararında Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı ve Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan sıfatıyla imzalarının olduğunu hatırlatan Erkan, “Tayyip Erdoğan bunu bilmiyor olamaz. Bu ülkede hala Deniz Gezmiş’i, Mahir Çayan’ı saygıyla yâd eden bir sürü yurtsever insana, sosyalist insana terör örgütü propagandasından dava açılabiliyor. İşte terör örgütünün daniskası Taliban’dır” dedi.

“DOKUNULMAZLIK ZIRHINDAN FAYDALANAMAZ”

Afganistan’da kadınların Taliban’dan kaçmak için çatılardan atlayıp intihar ettiğini belirten Erkan, “Taliban’a övgü düzmek açıkça TMK 7/2 suçu oluşturur. Biz bu nedenle suç duyurusu yaptık. Suçun soruşturulmasını istiyoruz. Bu bir görev suçu değildir. Dolayısıyla hiçbir dokunulmazlık zırhından faydalanamaz. Doğrudan genel usullere göre iddianame tanzim edilmelidir” dedi.

“ERDOĞAN YARGILANMALIDIR”

Erkan, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz” sözünü hatırlatarak, “Türkiye’de artık AKP gericiliğine yeter diyoruz. Türkiye’de Taliban’ı övmek, hiçbir zaman Türkiye’deki demokratik siyasal hayatın bir parçası olamayacak. Türkiye’deki demokratik siyasal güçler her zaman Taliban’ı nefretle anacaklar. Anayasamızda böyle diyor. Tayyip Erdoğan bu sözlerinden dolayı yargılanmalıdır” ifadelerine yer verdi.