Erdoğan'ın Türkiye'si: Herkesin hayat kalitesi geçtiğimiz 19 yılda yükseldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, herkesin hayat kalitesinin geçtiğimiz 19 yılda yükseldiğini savundu. Erdoğan, "Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez" diye konuştu.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Ülkede hayat kalitesinin son 19 yılda yükseldiğini savunan Erdoğan, ülkenin birçok alanda 'marka' haline geldiğini söyledi.
"50 STERLİN, 100 AVRO PARA ALARAK YAPIYORLAR"
Aşılama çalışmalarına ilişkin de konuşan Erdoğan, aksi ortaya çıkmasına rağmen Avrupa ülkelerinde ücretli aşı uygulaması yapıldığına daşr iddialarını sürdürdü. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahil aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro para alarak yapıyorlar. Biz halkımızdan 1 kuruş almadık. Bize nasihat ettiler, 'Ya böyle de olmaz, belli bir bedel alın' dediler.
"HAYAT KALİTESİ GEÇTİĞİMİZ 19 YILDA YÜKSELMİŞTİR"
Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Ülkemizde esnafından çiftçisine kadar herkesin hayat kalitesi geçtiğimiz 19 yılda yükselmiştir.
"BAY KEMAL SENİN GÜCÜN BUNU ENGELLEMEYE YETMEZ"
Arifiye'de tüm bu hususları enine boyuna değerlendirdik. Onlar istese de istemese de Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de yetmez. İşte millet, bay Kemal siz ise illetsiniz illet. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor.
Ülkemizi ve şehirlerimizi bu hedeflere yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz
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