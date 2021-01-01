Erdoğan'ın "vitrin mankeni" sözlerine bir tepki de Gelecek Partisi'nden

01 Ocak 2021 Cuma, 19:54

Özcan, yaptığı açıklamada, "Artık başörtüsü üzerinden toplumu kutuplaştırmak mümkün olmayacak Sayın Erdoğan. Kendisinin de vaktiyle iradesi ile çözülmüş bu sorunun bir daha yaşanmaması için CHP dahil tüm siyasi partilerin çabası çok değerlidir" diye konuştu.

"KUTUPLAŞTIRMAK MÜMKÜN OLMAYACAK"

Özcan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan’ın sözlerinde bir doğru var o da 'geçti o işler'ifadesi. Artık başörtüsü üzerinden toplumu kutuplaştırmak mümkün olmayacak Sayın Erdoğan. Kendisinin de vaktiyle iradesi ile çözülmüş bu sorunun bir daha yaşanmaması için CHP dahil tüm siyasi partilerin çabası çok değerlidir. Eğer bunu siyasi bir rant olarak görmüyorsa bu çabayı desteklemesi gerekir ama Erdoğan niyet sorgulamasına girerek 'Başörtüsü benim en büyük kozum sizinle paylaşmam o kozu' diyor. Başörtülü bir kadını vitrin mankeni olarak tanımlaması ise çok acımasız. Toplumu her konuda ayrıştıran yaklaşımın başörtülüleri bile kendi içinde ayıracak noktaya gelmesi içine düştüğü zor durumun da bir göstergesi aslında. Bir durum daha var ki o da Erdoğan’ın ortaklarının bu konudaki tutumu. Geçmişte MHP nin de başörtüsü yasakçılığı konusunda CHP'den geri kalır yanı yoktu. CHP Genel Başkanı'nın başörtüsü konusundaki özeleştirisini duyduk ama MHP Genel Başkanı'ndan böyle bir özeleştiri ya da ileriye yönelik bir vaad duymadık. Erdoğan niyet okuma işine giriştiyse önce ortaklarından başlayabilir. Kimse başörtülü kadınlarımızı kendini meşrulaştırmak için kullanmaya yeltenmesin, yine kimse başörtülü kadınlarımızın siyasette ve bürokraside edindiği yerleri kendi yanlışlarını gizlemek için de kullanmasın."

"SAYIN KILIÇDAROĞLU İKTİDARIN ELİNDEKİ ARGÜMANLARI BİR BİR ALMAYA DEVAM EDİYOR"

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muhsin Emre Demiröz de sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaparak, şu paylaşımı yaptı:

"Başörtülü hanımlar CHP'de siyaset yapamaz! Yapsa da bizim için 'vitrin mankeni'dir. Sayın Kılıçdaroğlu, iktidarın elindeki argümanları bir bir almaya devam ediyor. Devam"