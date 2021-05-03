Erdoğan'ın yeğeni tarafından hakarete uğradığını iddia eden Nuri Başkapan'a gözaltı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:14

Sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydını paylaşan Nuri Başkapan isimli yurttaş gözaltına alındı.

Twitter hesabından bir telefon görüşmesinin ses kaydını paylaşan Başkapan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyip "Beni ve çocuğumu ölümle tehdit edip anama hakaret eden bu lağım ağızlı şahıs, WC'ye gitmek için dahi iznine tabi olduğun Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan" diye yazmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada büyük gündem yaratan sözkonusu paylaşımın ardından birçok kişi, tehditler eden kişi hakkında işlem yapılmasını istedi. Başkapan, söz konusu bu paylaşımla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ancak herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

Bugün ise Nuri Başkapan'ın gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.