Ereğli Devlet Hastanesi’nde 10 bin kutu tıbbi eldiven usulsüz şekilde bir firmaya verildi
CHP Konya Ereğli İlçe Başkanı Gönülal, Ereğli Devlet Hastanesi’nin deposundan çıkarılan 10 bin kutu tıbbi eldivenin satılmak üzereyken yakalandığını açıkladı.
CHP Konya Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal, Ereğli Devlet Hastanesi’nde 10 bin kutu tıbbi eldivenin usulsüz bir şekilde bir firmaya verildiğini, firmanın da eldivenlerin satmak üzereyken yakalandığını ileri sürdü. Gönülal, müfettiş raporunda 850 bin TL’lik kamu zararı tespit edildiğini belirtti. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, olaya karışan hastane müdürü M.K., hastane müdür yardımcısı ve bir depo görevlisi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti.
CHP Konya Ereğli İlçe Başkanı Gönülal, Ereğli Devlet Hastanesi’nde bir yolsuzluk skandalı iddiasını gündeme taşıdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gönülal, hastanenin deposundan çıkartılan 10 bin kutu tıbbi eldivenin satılmak üzereyken yakalandığını açıkladı.
‘KAPATILMAYA MI ÇALIŞILDI’
Gönülal, “Devlet malzeme ofisinden alınan ve Ereğli Devlet Hastanesi deposunda bulunan 10 bin kutudaki, 1 milyon adet eldiven usulsüz bir şekilde bir firmaya verilmiştir. Bu firma eldivenlerin satışı esnasında yakalanmış ve bu eldivenleri Ereğli Devlet Hastanesi’nden aldığı ifadelerini kullanmıştır. Konunun muhataplarından kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etmemize rağmen hiç bir açıklama yapılmamıştır. Adli süreç neden geç başlatıldı? Bu olay kapatılmaya mı çalışıldı? Yoksa kutusu 30 TL olan ucuz eldivenlerle mi değiştirecektiniz? Bu konuyla ilgili 850 bin TL kamu zararı olduğu müfettişler tarafından tespit edilmiştir. Müdürlük tarafından başlatılan soruşturma sonucu idari amirler görevden uzaklaştırıldı ama sonuç belli değil” dedi.
Konuya ilişkin konuşan Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ise şunları söyledi: “Olaya karışan hastane müdürü (M.K.), hastane müdür yardımcısı ve bir depo görevlisi olduğunu öğrendik. Olayla ilgili hem il sağlık müdürlüğümüz hem de savcılık tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.”
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