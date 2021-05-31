Ergin Ataman: "Bir iki oyuncumuz NBA'e gidebilir"
Anadolu Efes'i Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluğuna ulaştıran başantrenör Ergin Ataman, TJK TV'de açıklamalarda bulundu.
Turkish Airlines EuroLeague'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Türkiye Jokey Kulübü TV'de yayınlanan "Farklı Analiz" programına bağlandı. Ataman, sözlerine şöyle başladı:
"Tabii ki çok mutluyuz. Bu sezon 40 EuroLeague maçı oynadık. Geçen sezondan kalan bir şampiyonluk hedefimiz vardı. Şampiyonluğa giderken, pandemi nedeniyle bitime kısa bir süre kala lig durduruldu. Biz bu sezon başından itibaren her şeyimizle bu şampiyonluğa odaklanmıştık. Sonuçta konuştuğumuz şey EuroLeague şampiyonluğu. Kolay olmadığını biliyorduk ama bunu yerine getirmiş olduğumuz için, herkesin bizden beklentisi vardı, mutluyuz."
"BİR İKİ OYUNCU NBA'E GİDEBİLİR"
Ataman, Anadolu Efes'te geçirdiği dönemde gösterilen gelişime değindi:
"Biz üç yıldan beri buradayız. O sezon takımı aldığımda EuroLeague'de sonuncu sıradaydı. Ama biz köklü bir değişiklik yaptık. Kadronun tamamını değiştirdik. Daha ilk sezonda sonunculuktan finale yükseldik. Geçtiğimiz sezon ligi domine ettik, bu sezon şampiyon olduk. Son üç sezonda Avrupa'da en çok maç kazanan takım olduk. Bu, şunun habercisi: Anadolu Efes'te artık geri dönüş olmaz. Belki bazı oyuncularımız, bir iki oyuncumuz NBA'e gidebilir ama biz tüm oyuncuları tutmaya çalışacağız. Giden oyuncu olursa da yerini aynı kalitede doldurup, aynı hedefle çıkacağız. Türk kamuoyu bizden bunu bekliyor."
"NBA'DEN TEKLİF OLURSA DEĞERLENDİRİLİR"
55 yaşındaki başantrenör, gelecek planlarından bahsetti:
"Sporda hedefler bitmez. Dört farklı takımda dört Avrupa kupası kazandım. Hepsinin çok keyfi vardı. Şimdiki kupa, en büyük kupa. Şimdi bundan sonraki hedeflerde hep Final-Four'da olmak, hep kupalar için savaşmak var... Bana 'Neden Avrupa'ya gitmiyorsun?' diye soruyorlar. Şampiyonluk için savaşan bir takımı bırakıp Avrupa'ya gitmenin anlamı yok. Türkiye'yi sevince boğmak benim için daha güzel. Anadolu Efes ile EuroLeague şampiyonluğu en büyük hedef olacak. Ondan sonraki dönemlerde NBA'den herhangi bir teklif olursa bu değerlendirilir."
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