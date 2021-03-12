Erhan Gökgücü Oyun Yazarlığı Ödülü'nü kazanan belli oldu

12 Mart 2021 Cuma, 10:24

Erhan Gökgücü



Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden tiyatro emekçisi Erhan Gökgücü'nün anısına bu yıl ilki düzenlenen 'Erhan Gökgücü Oyun Yazarlığı Ödül'ünü kazanan belli oldu.

136 yapıtın katıldığı programda, Yücel Erten, Orhan Alkaya, Hülya Nutku, Gülşen Karakadıoğlu, Enver Aysever, Funda Gökgücü, SerpilekinAdeline Terlemez ve Eren Aysan’dan oluşan Seçici Kurul, ödülü oy birliğiyle “Mor Şalvar” adlı oyunuyla Ferhat Lüleci’ye değer gördü.

Seçici Kurul, “Mor Şalvar” oyununa dair ortak görüşlerini şu ifadelerle belirtti:

"Ferhat Lüleci’nin kaleme aldığı oyunda, bir grup kadının temizlik işçisi olarak banka soyma macerası anlatılmakta; aynı zamanda kadınların dayanışması, örgütlenmesi de gözler önüne serilmektedir. Metin, sınıf çatışmasını incelikli bir şekilde dramatik yapının içine yedirme becerisi ile öne çıkmakta, olay örgüsü yazarın kendine özgü mizahi diliyle harmanlanmaktadır. Günlük yaşamımızda rastladığımız oyun kişilerinin her birinin yaşam seçimleriyle, nice zorluklara rağmen mücadeleci yanlarıyla içimizden biri olması oyuna sıcaklık katmaktadır.Ferhat Lüleci, “Mor Şalvar” adlı oyununda toplumsal sorunlara güldürü ögelerini bilinçli bir şekilde yerleştirmesiyle Erhan Gökgücü’nün izinden gitmeyi tercih ettiğini göstermiş, onun politik bakışına uygun bir izlek benimsemiştir.”

Geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz oyuncu ve reji eğitmeni, tiyatro yönetmeni, yazar Erhan Gökgücü’nün anısına düzenlenen ödül, Haziran ayında Ankara’da yapılacak bir törenle sahibine verilecektir"

Oyun yazarı, oyunculuk, ve yönetmen olarak görev yapan Erhan Gökgücü, Devlet Tiyatroları’nda sırasıyla İzmir DT, Trabzon DT (Kurucu ve Sanat Yönetmeni), Adana DT (Sanat Yönetmeni) ve Ankara DT’de çalıştı. Gökgücü, biri yurt dışından olmak üzere 30’u aşkın ödüle sahip.