Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın rotası belli oldu
Hollanda'nın Ajax kulübü Erik ten Hag ile 2023 yılına kadar sözleşme uzattı.
Hollanda'nın Ajax kulübü Erik ten Hag ile 2023 yılına kadar sözleşme uzattıklarını sosyal medya hesabından resmen duyurdu.
Hollanda'nın Eredivisie Ligi'nde şu anda 1.sırada bulunan Ajax, Hollandalı teknik direktör ile olan sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Ajax, 51 yaşındaki teknik direktör ile daha önce 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalamıştı. Yeni anlaşma ise Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek ve 30 Haziran 2023'kadar devam edecek.
1 Ocak 2018'den beri Ajax'ın baş antrenörlüğünü üstlenen Ten Hag, daha önce de Utrecht, FC Bayern II, Go Ahead Eagles gibi takımların teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. 2018-19 sezonunda Ajax'ı Eredivisie şampiyonluğuna taşıyan Ten Hag, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmişti.
Tottenham ise Jose Mourinho'dan boşalan koltuğa Erik ten Hag'i getirmek için girişimlere başlamıştı.
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