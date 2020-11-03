Erkan Baş'tan AKP'ye deprem vergileri çıkışı

03 Kasım 2020 Salı, 17:27

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM'de düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Konuşmasına İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek başlayan Baş, "Göz göre göre felaketler geliyor. Biz bu felaketlerin sorumlularını biliyoruz. Artık yeter diyoruz. Depremde insanlar ölüyor kader, madende işçiler ölüyor fıtrat, insanlar fabrikalarda, inşaatlarda hayatını kaybediyor kader, çocuklar dincilerin tarikatların yurtlarında yanarak yaşamlarını kaybediyor fıtrat. Bunların hiçbirini kader ya da fıtrat olarak kabul etmiyoruz" dedi.

TİP Genel Başkanı konuşmasında yurttaşları depremlerin değil, AKP'nin sorumsuzluklarının öldürdüğünü kaydederken, "Deprem vergileri nerede?" diye sordu.

Baş şunları kaydetti:

"Buradan açık olarak söylüyoruz; depremin sorumlusu AKP'dir. Bir kez daha sormak gerekiyor; deprem vergileri nerede? Deprem vergilerini ne yaptınız? Bu deprem vergileri her an bir deprem riskiyle karşı karşıya olan ülkemizde insanların yaşamlarını güvence altına almak için toplandı.

Şimdi övünmeye başladılar. İzmir'e para göndermişler... Sarayın iki buçuk günlük harcamasını İzmir'e göndermekle övünmekten utanmıyorlar. Sadece saraylara harcanan parayla İzmir'deki tüm riskli binalar yenilenebilirdi. Türkiye'de insanları deprem değil, iktidarın sorumsuzlukları öldürüyor. İnsanlarımızı deprem değil, halkın parasını o beşli çeteye peşkeş çekenler öldürüyor."

'BAKANLARIN GÖREVİ ŞOV YAPMAK MI?'

Konuşmasında AKP'nin bugün Meclis'e getirdiği gündemde depremin olmadığının altını çizen Erkan Baş şunları kaydetti:

"Günlerdir şov yapıyorlar. İktidarın programına göre bugün Meclis'in gündeminde deprem yok, pandemi yok, yoksulluk yok... Ne var; Saray'da hazırlanmış bir kanun teklifiyle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşların kıdem tazminatını gasp edecek bir kanun teklifi var.

Gündeme alınması gereken yerde depremi gündeme almıyorlar ama işte Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli... Utanç içinde paylaşıyoruz bunları utanç! Şov yapıyor. Arama kurtarma çalışması yapan yurttaşların yanına gitmiş, enkaz altında kalan yurttaşla konuşuyor, bunu fotoğraf çektiriyor, sonra bunu sosyal medyadan paylaşıyor. Bu ülkede bakanların derdi şov yapmak mı? Gidiyorlar etraflarında koruma orduları, polisler bariyer örüyor bunlar gelecek diye. Memleketin Sağlık Bakanı'na bakın; 'Ayda'nın acıyan bir yeri yok'... Ayda'nın anası yok anası... Sizin iktidarınız yüzünden Ayda'nın anası yok artık! Bunlar halkın acısını, derdini, tasasını, ne yaşadığını bilmiyorlar. Yerleşmişler bir sarayın bahçesine ordan konuşuyorlar. Neymiş 'herşeyi devletten beklemeye' gerek yokmuş. İnsanların cebinde parası yok. Bu ülkede insaların yüzde 80'i açlık sınırın altında yaşıyor ama evinin bakımını kendisi yaptıracakmış. Sanki insanlar keyiften o mezarlıklarda oturuyor.