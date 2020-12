Erkan Baş’tan Soylu’ya: “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”

16 Aralık 2020 Çarşamba, 09:50

TBMM’de haftalık basın toplantısı düzenleyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis’te 8 gündür devam eden bütçe görüşmelerine rağmen, TİP’in söz almasının engellendiğini belirten Baş, “Hep söylüyoruz; mesele bizim konuşup konuşmamız değil, mesele işçi sınıfının, emekçilerin, halkın sesinin kısılması” ifadelerini kullandı.

Farklı yerlerde işçilerin haklarını alabilmek adına eylemler yaptıklarını belirten Erkan Baş, “Direnen işçilerin sesinin duyurulması, destek ve dayanışma örgütlenmesi önemlidir. Hepimiz adına direniyorlar” diye konuştu.

"KURU EKMEK" TEPKİSİ

AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin’in bütçe görüşmeleri sırasında söylediği sözlere tepki göstererek “Siz nasıl insanlarsınız, hiç mi aile terbiyesi vermediler size” diyen Baş şunları söyledi:

Değerli işçi, emekçi kardeşlerim; ayda 2300 lira asgari ücretle ailesini geçindirmek zorunda olan 6 milyona yakın emekçiler... Zorla ücretsiz izne çıkarılıp aylardır 1170 liraya mahkûm edilen 2 milyondan fazla işçi... Atama bekleyen genç sağlıkçı, öğretmen, mühendis arkadaşlarım... İşsiz bırakılan milyonlarca yurttaşımız... Size sesleniyoruz; günlerdir mecliste devam eden görüşmeler şunu bir kez daha kanıtladı. Saray Rejimi’nin istediği şey kuru ekmek bütçesiymiş… Saray’a günde 58 milyon TL harcıyor ama asgari ücretlinin kuru ekmekle karnı doyuyor. Neyinize yetmiyor diyorlar… Bunları tanımanızı istiyoruz..

Şahin Tin’in NATO’ya iş yapan bir iş adamı olduğunu ifade eden Baş, “Ama arada NATO’yu ABD’yi lanetleyen sözler de söylüyor. Yerseniz... Yemiyoruz Şahin Tin! Senin boğazından NATO’nun paraları geçiyor ama biz onurumuzla yaşıyoruz. Şahin Tin’in boğazından yalnızca NATO parası da geçmiyor” dedi.

CENGİZ'E İHALE

Erkan Baş, Mehmet Cengiz’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi’ne TBMM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından elektrik enerjisi ihalesi verilmesine ilişkin de konuştu.

Erkan Baş şunları söyledi:

Bir de küfürbaz müteahhidi var, millete küfür edip ödeme garantili ihaleler sayesinde milletin vergisiyle karnını doyuruyor. Yine bu küfürbaza ihale verilen bir sabaha daha uyandık. Bunların bakanı var... Sayıştay’da hakkında en fazla usulsüzlük tespiti yapılan Ulaştırma ve karayollarıın başındaki zat. O da İBB’de yönetici olduğu dönemde adrese teslim ihalelerle anılıyor. Haramzadeleri, NATO’nun paralarıyla, vatandaşın vergileriyle doyanları, küfürbazları, Katar’ın emirlerini doyurma bütçesi demiştik. Milyonerleri ihya etme bütçesi demiştik. Haklı çıktık ama eksik söylemişiz: Milyonlara kuru ekmek bütçesi.

SOYLU'YA AĞIR ELEŞTİRİLER

TİP Genel Başkanı Baş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen hafta Meclis’te yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamalarda bulunurken, “Eskiden bir hortum Süleyman vardı, Beyoğlu’nda onun icabına bakmıştık. Bu Süleyman’dan da biz korkmayız, halk korkmaz. Ama Saray’daki dikkat etsin, bizden söylemesi” dedi.

Soylu hakkında “Fethullahçılara övgüler düzdüğü, arada AKP’ye küfürler ettiği bir dönemi vardı. Bunu getirdiler bakan yaptılar” diyen Erkan Baş, “O ohh diye höykürmesinin nedenini ben size anlatayım. Zenginlerin adamları, sarayların adamları, ayakçıları, iş bitiricileri böyledir. Saray’daki ahretliğini yapar, nöbetçiler oh çeker. Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker. Katar Emiri arazileri yağmalar, ayakçılar oh çeker. Mafya bozuntusu halkı tehdit eder, adamları oh çeker. Kemal Kurkut’un anası ağlar, katili koruyanlar oh çeker. Vatandaş açım diye intihar eder, memleketi yönetenler oh çeker. Süleyman Soylu budur” şeklinde konuştu.

Çalışma Bakanı Seçuk’a “Asgari ücretin adı insanca ücret olsun” diye seslenen Baş, Kovid-19’un meslek hastalığı sayılması çağrısında da bulundu.





