Erkek şiddetiyle katledilen kadınların aileleri: Tek dileğimiz adalet

23 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Türkiye, her yeni güne kadın cinayeti haberleriyle başlarken iktidar, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele için hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’ni feshetti.

Adalet ararken İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasıyla büyük üzüntü yaşayan şiddet kurbanı Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in annesi Hatun Esen, Nadira Kadirova’nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirov, Feray Şahin’in babası Bekir Şahin, İpek Er’in babası Fuat Er ve Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, bayramda neler hissettiklerini Cumhuriyet’e anlattı.

FERAY ŞAHİN’İN BABASI:



‘BAYRAMLAR ZEHİR OLDU’



Mersin Toros Üniversitesi’nde iç mimarlık bölümü son sınıf öğrencisi Feray Şahin, polis memuru Burak Aykul tarafından 19 Eylül 2017’de öldürüldü. Yerel mahkemenin 5 yıl 3 ay hapis cezası verdiği Aykul’un dosyası iki yıldır Yargıtay’da bekliyor. Feray Şahin’in babası Bekir Şahin, gözyaşlarını tutamayarak duygularını şöyle anlattı: “Diğer aileler kızları ile bayramlarını kutlayacaklar ama maalesef biz acıyla bir bayram geçireceğiz. Gencecik kızımız yanımızda olmayacak. Ailecek çok üzgünüz. Kızım öldükten sonra bayramlar bize zehir oldu. Bayram nedir unuttuk. Adalet yerini bulmadı. Katil, bayram kutlarken biz acı dolu bir bayram geçireceğiz. Her gün çocuğumun acısıyla yatıp kalkıyorum. Başka Feray’lar öldürülmesin. Katillerin yeri sokak değil.”

ALEYNA ÇAKIR’IN ANNESİ:



‘ADALET YOK KATİLLER SERBEST’



Ankara’da geçen yıl evinde ölü bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in annesi Hatun Esen, “uyuşturucu kullanımını özendirmek” suçundan tutuklanan kızının ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun’un tahliye edilmesine tepkili. Adalet için mücadele edeceğini belirten Hatun Esen, “Tahliye oldum diye sevinmesin. Bu bayramı görür ama başka bayram görmeyecekler” dedi. “Devlet, evladıma baktı, büyüttü, sonra ölüsünü verdi” diyerek kızının devlet yurdunda büyüdüğünü hatırlatan Hatun Esen, isyanını şöyle dile getirdi: “Aleynasız 4. bayramım. Mezarından daha yeni geldim. Kuzum yatıyor, beni duymuyor. Bizim ne bir bayramınız ne de bir günümüz var. Günler nasıl geçiyor bilmiyorum. Güneşim doğmuyor. Bu devir firavun devrine döndü. Bu devlette adalet yok. Katiller serbest geziyor. Ben devletten şikâyetçiyim. Ağlayan anaların, yetimlerin, öksüzlerin kanı yerde kalmayacak. Nerede adalet? Bayramlar geldi, kuzum gelmedi. Kimini yaktılar, kiminin boynunu kopardılar, ne istediniz bizim kadınlarımızdan?”



NADİRA KADİROVA’NIN AĞABEYİ:



‘HARAM PARAYI SAÇIP ADALETİ ENGELLİYORLAR’



Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova, AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde 23 Eylül 2019 tarihinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Adalet mücadelesi veren Kadirova’nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirov duygularını şöyle dile getirdi: “Kardeşim şeytanın bile aklına gelmeyecek şekilde öldürüldü. Kardeşimi çok özlüyorum, her gün ağlıyorum. Öldüreli bir buçuk yıl oldu ancak adaletin sağlanmaması için ellerinden geleni yaptılar. Mevkilerini ve elde ettikleri haram paraları etrafa saçarak adaletin sağlanması engelleniyor. Böyle bir davada milletvekilinin dokunulmazlığı var denilemez. Şirin Ünal milletvekili olmasaydı adalet yerini bulmuş olurdu. Kardeşimin dosyasına takipsizlik kararı verildi. Biz bu kararı bir üst mahkemeye taşıdık. Dosya, Anayasa Mahkemesine iki ay önce gönderildi. Ancak hâlâ bir işlem yapılmadı. Hukuk, haram paralara satıldı. Türkiye’deki hukuka hakkımı helal etmiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğim. Kardeşim için ölene kadar mücadele edeceğim.”



GÜLİSTAN DOKU’NUN ABLASI:



ŞÜPHELİ NEDEN KAÇTI?



Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2.sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Doku soruşturmasından 1,5 yıldır sonuç çıkmadı. Doku’nun ablası Aygül Doku: “Diyarbakır’da İçişleri Bakanı ile görüştüm. Bayramdan sonra Ankara’ya gideceğiz. Orada Gülistan için bir heyet kurulacağı söylendi. Bu esnada biz de Adalet Bakanlığı ile görüşeceğiz. Adalet Bakanlığına Zainal Abarakov’un neden yargılanmadığını soracağım. Dosyanın tekrar ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. 565 gündür Gülistan’dan haber alamadık. Bu toplumda çok büyük bir korku oluşmasına neden oluyor. Çünkü biz de kızımızı üniversiteye yolladık ve geri dönmedi. Toplum merak ediyor. Gülistan Doku’ya ne oldu? Hiçbirimiz güvende değiliz. Zainal, Gülistan’a bir şey yapmadıysa neden Rusya’ya kaçtı. Ben kız kardeşimi sağ salim bayramda evinde görmek istiyorum.”



İPEK ER’İN BABASI:



BİZ HER GÜN ÖLÜYORUZ

Batman’da 18 yaşındaki İpek Er’i bir evde alıkoyarak 20 gün cinsel saldırıda bulunan ve ölümüne neden olan ve “nitelikli cinsel saldırı” suçlaması ile yurttaşların günler süren tepkisinin ardından hakkında dava açılan ve tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan, tahliye edilmişti. Er’in babası Fuat Er: “Kızım öldürüldüğünden beri bizde bayram yok. Biz bayramı yaşamıyoruz. Kızımı çok özledim. Katil sokaklarda dolaşırken kızım mezarda yatıyor. Bir insan bir kere ölür ancak biz her gün ölüyoruz. Adalet yerini bulmazsa bizim için kıyamet kopmuş olacak.”