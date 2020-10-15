Erkeklere daha fazla maaş verildiği ortaya çıktı! Kadınlara 1 milyon dolar ödeme yapılacak

Princeton Üniversitesi ABD Çalışma Bakanlığı'na bağlı bir birim ile gelecek dönemde kadın profesörlerin maaşında en az 250 bin dolar iyileştirme yapacak ve 925 bin dolar geri ödeme yapma konusunda uzlaşmaya vardı.

Bu anlaşma Çalışma Bakanlığı tarafından 2012 ile 2014 yılları arasında 106 kadın profesöre erkek profesörlerden daha az ödeme yapıldığının farkedilmesinin ardından gerçekleşti.

Princeton University sözcüsü Ben Chang geçtiğimiz hafta, 'Okulun suçlamaları kabul etmediğini çünkü ödemelerin departman farkı gözetilmeksizin tüm profesörlerin birlikte gruplandırıldığı kusurlu bir istatistiksel modele dayalı olduğunu bildirerek, üniversitenin çalışanlarını işe alma ve ödeme yapma modelini yansıtmadığını belirtti.

Ben Chang, "Diğer bir deyişle, İngilizce departmanındaki bir profesör ile fizik departmanındaki bir profesörün iş performansları birbirinden farklı" diyerek, 2012-2014 yılları arasında ünitersitenin profesörlere yaptığı ödeme verilerinde bir uyumsuzluk olmadığını da savundu.

Chang, "Princeton Üniversitesi'nin ödeme pratiklerine güveniyor olmasına rağmen uzun ve maliyetli dava sürecinden kaçınmak için anlaşmazlığı çözmeye karar vermiştir" dedi.

Kaynak: Bloomberg