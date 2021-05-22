Erling Haaland sezonu rekorla noktaladı

Borussia Dortmund, evinde Bayern Leverkusen'i ağırladığı son hafta maçında 3-1 galip gelerek ligi 3'üncü sırada tamamladı. Erling Haaland ise golleriyle Bundesliga tarihine geçti.

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:49
Erling Haaland sezonu rekorla noktaladı
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Bundesliga'da 3'üncü sırada yer alan Borussia Dortmund evine Bayern Leverkusen'i 3-1 mağlup ederek sezonu 64 puanla tamamladı.

Bundesliga'da 2020-21 sezonu 34'üncü hafta maçlarıyla sona erdi. Schalke 04'ün ardından Werder Bremen de lige veda ederken, Bayern Münih şampiyonluk kupasını kaldırdı. 

Ligin 3'üncü sırasında yer alan sarı-siyahlılar ise Erling Haaland'ın 2 ve Marco Reus'un 1 golüyle Leverkusen'i 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü penaltıdan Lars Bender kaydetti.

Bu sezon çıktığı 28 maçta 27 gol atıp 8 de gol pası üreten Erling Haaland, Bundesliga tarihinde 40 golü aşan en genç oyuncu oldu.

Dortmund'ta, maça kaptan olarak başlayan Polonyalı Lukasz Piszczek ise 11 yıldır formasını terlettiği takımına veda etti. 



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