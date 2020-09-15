Ermenekli maden işçilerinden Ankara'ya yürüme kararı

Ermenek Seba Madencilik’te 7 aydır ve Cenne Maden Ocaklarında da 13 aydır maaşlarını alamayan işçiler direnişlerinin 15. gününde hem Ermenek Kent meydanında hem de Konya'da basın açıklaması yaptı.

Maaşlarını aylardır alamadıklarını belirten işçiler, patronun evinin ve diğer işyerlerinin bulunduğu Konya merkeze doğru yola çıktı. Konya şehir girişinde polis tarafından durdurulan işçilerin şehre girişleri engellenmeye çalışılsa da işçiler, patronun yem fabrikası Özbey Yem Fabrikası'na gitti. İşçilerin ısrarı üzerine, patron Fehmi Özbey işçilerle görüşmeyi kabul etti, Özbey ile görüşen işçi temsilcileri, "Patron sadece laf kalabalığını yapıyor, hiçbir taleplerinin karşılanmadı, yaptıkları onca hukuksuz uygulamaya rağmen devletin müdahale etmiyor" diyerek, 1 Ekim'de Ankara'ya yürüme kararı aldıklarını ifade ettiler.

İşçiler, Seba'daki işçilerin işe geri alınmasını ve maaşların yatırılmasını istedi. İşçiler, "Tazminatlarla ilgili somut bir ödeme planının çıkarılmasını ve bu plana Ermenek Belediye Başkanının, Esnaf Odası Başkanının, işçi temsilcilerinin ve şirketin ortak imza atmasını istiyoruz, bunun dışında hiçbir çözüm yöntemini tanımıyoruz, reddediyoruz" diye açıklama yaptılar.