Ermenistan Genelkurmay Başkanı Güvenlik Konseyi Toplantısı’nı boykot etti

01 Mart 2021 Pazartesi, 15:52

Ermenistan’da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etmesinin ardından Başbakanın "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini meydanlara çağırmıştı. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayın ardından artan yüksek tansiyon devam ederken Ermenistan Güvenlik Konseyi Toplantısı Başbakan Nikol Paşinyan’ın başkanlığında gerçekleşti. Paşinyan’ın istifasında direttiği ve daha önce tüm toplantılarda yerini alan Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan toplantıda yerini almadı. Toplantıdan sonra Güvenlik Konseyi’nden resmi bir açıklama yapılarak hem Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ı görevden almayan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a hem de darbe girişiminde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne tepki gösterildi.

ORDU VE CUMHURBAŞKANI HEDEFTE

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, “Savunma politikasının ana yönlerini belirleyen organ olan Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi, Silahlı Kuvvetlerin siyasi sürece dahil edilmesine yönelik tüm girişimleri şiddetle kınamaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası, Silahlı Kuvvetlerin siyasi süreçlerine dahil olmanın kabul edilemezliğini, sivil kontrol altında olma gerçeğini açıkça tanımlamaktadır. Kanuna göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanının daha yüksek askerlik görevi olan bir kişi olarak atanması veya görevden alınması önerisi Başbakanın takdirine bağlıdır. Anayasaya uyulmasını izleyen en önemli kurum olan Ermenistan Cumhurbaşkanı, tartışmasız bir yaklaşım sergilemekle yükümlüdür. Yukarıdakilere dayanarak, Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı’na Ermenistan Başbakanı’nın Genelkurmay Başkanını görevden alma ve buna uygun bir kararname imzalama önerisini yerine getirmesi çağrısında bulunuyor" denildi.

KAMU BİNALARINA GİRDİLER

Dün akşam saatlerinde Erivan sokaklarında radikal Ermeni milliyetçileri ellerindeki meşaleler ile yürüyüş yaptıktan sonra gece boyunca hükümet binası karşısına kurulan çadırlarda Paşinyan’dan gelecek bir istifa haberini bekledi. Sabah saatlerinde ise 20 kişilik bir grup hükümet binasının ana kapısından içeriye girerek sloganlar attı. Binaya giren gruba polis engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Binanın kapılarına vuran göstericiler binanın hemen hemen tüm odalarına girerek slogan attıktan sonra binanın dışarısına çıkarıldı. Göstericiler bu binadan da çıktıktan sonra caddedeki yürüyüşlerine devam etti. Muhalefetin yürüyüş ve protesto gösterileri hala devam ederken Ermeni polisinin kamu binalarında güvenlik önlemlerini arttırmaya başladığı öğrenildi.