Erol Keskin yaşamını yitirdi

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:36

Oyuncu, rejisör ve akademisyen Erol Keskin, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Çok sayıda tiyatro ve sinema filminde rol alan Keskin, 2013'te 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.

Usta sanatçının vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, meslektaşımız Erol Keskin'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

ERKAL DA PAYLAŞTI

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Keskin'in yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erkal, "Değerli tiyatro insanı, kadim dostum Erol Keskin’i kaybettik. Tiyatroya olan tutkusu, saygısı, yeteneği, çalışkanlığı, genel kültürü, ustalığı ve tutarlı sanatçı duruşuyla, gördüğü saygıyı sonuna kadar haketmiş bir sanatçıydı. Unutulmaz rolleriyle artık anılarımızda yaşayacak."

EROL KESKİN KİMDİR?

1931 İstanbul doğumlu olan Erol Keskin, çok sayıda tiyatro oyununda ve sinema filminde oynamıştı. Ayrıca rejisör ve senarist olarak da görev almıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genel sanat yönetmenliği yapmış olan Keskin, 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi senaryo ödüllerinin, 2001'de 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıburnu Ödülleri ve 23. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödüllerinin de sahibidir.

Bunların yanında 2004 yılında 8. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek oyuncusu seçilmiştir. 2013'te ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne de layık görülmüştür.



