Erzurum İl Sağlık Müdürü: Batıda aşı kuyrukları oluşurken, biz aşı için çırpınıyoruz
Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, şehirde aşılama oranının oldukça düzeylerde olması nedeniyle uyarıda bulundu. Bedir, "Delta varyantının tüm dünyada hızla yayıldığı bu dönemde, yeni bir dalganın aşı yaptırmayan illeri vuracağı çok net görünüyor" dedi.
Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan nüfusa göre aşılanma oranında Erzurum'un yüzde 45,2'yle kırmızı kategoride bulunduğunu hatırlattı.
Bu tablonun Erzurum'da hiç yakışmadığını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:
"Mahalle mahalle, köy köy, yaylalara varıncaya kadar ekiplerimiz aşı için çırpınıyorlar. Kent meydanı, havaalanı, otogar, AVM'ler, muhtarlıklar, organize sanayiler, esnaflar, cuma namazı çıkışı camiler, tüm hastaneler, aile hekimlikleri kısaca sizlere ulaşabildiğimiz her yerdeyiz. Batıda aşı kuyrukları oluşurken, biz aşı için çırpınıyoruz. Değerli Erzurumlular, bu gidiş iyiye değil. Tüm anneler, babalar, evlatlar elinizin değdiği herkese aşı yaptırın. Delta varyantının tüm dünyada hızla yayıldığı bu dönemde, yeni bir dalganın aşı yaptırmayan illeri vuracağı çok net görünüyor."
Bedir, aşı olanların, olmayanları uyarmasını isteyerek, "Aşı için herkes seferber olmalı, bir gün bile beklemeden aşıları yaptırmalıyız. Bu tablo bize yakışmıyor, bu gidiş bizi zora sokacaktır. 18 yaş üstü herkesi bu günden itibaren aslında kuyruk görüntüsünü pek sevmesek de aşı için kuyruklar oluşturmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Çanakkale, en çok Covid-19 aşısı yapılan 2'nci il oldu
- Aşı üretiminde sevindiren gelişme: Pfizer ve Moderna ile iletişime geçildi
- Yerli aşı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başladı
- İsrail'de yapılan araştırma: BioNTech'in Delta varyantına karşı etkinlik oranı belli oldu
- Sağlık Bakanı açıkladı: Delta varyantı KKTC'ye sıçradı
Video Haberler
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
- Antalya'da makilik alanda yangın
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Soylu, istifa mı etti?
- Düz bir karın için etkili 10 yöntem
- Meteoroloji saat verdi: Sağanak geliyor!
- SBK için karar verildi
- 3 ay içinde yüzde 50 zam beklentisi!
- Mafya liderini otelde öldürülenler hakkında yeni gelişme
- Bakanlık'tan 'Süleyman Soylu' paylaşımı
- Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması
- Kuzen Soylu’nun ‘becerikli’ öyküsü