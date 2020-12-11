Esenyurt Belediyesi'nin depreme hazırlık teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi
Esenyurt Belediyesi, deprem hazırlığı için 2 tam teşekküllü arama kurtarma aracı, 3 dağıtım aracı (yemek ikramlık su vb), 2 sepetli vinç, 1 vinç, 1 şantiye tipi karavan, 1 motokaravan (komuta kontrol aracı), 1 lastik tekerlekli kepçe ve 10 tenteli çift kabinli kamyonet almak için başkanlık teklifi meclise sundu. İller Bankası’ndan kredi kullanarak alınması planlanan ekipman için AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.
Esenyurt Belediyesi’nin olası Marmara depremi için hazırlıklar kapsamında ekipman alımı teklifi AKP ve MHP grubunun oylarıyla reddedildi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, meclisin izin vermediği alımı muhakkak yapacaklarını söyledi.
İkinci dereceden deprem bölgesi olan Esenyurt'ta, Esenyurt Belediyesi son aylarda gündeme gelen olası deprem hazırlığı için çalışmalar başlattı.
2 tam teşekküllü arama kurtarma aracı, 3 dağıtım aracı (yemek ikramlık su vb), 2 sepetli vinç, 1 vinç, 1 şantiye tipi karavan, 1 motokaravan (komuta kontrol aracı), 1 lastik tekerlekli kepçe ve 10 tenteli çift kabinli kamyonet almak için başkanlık teklifi meclise sunuldu.
İller Bankası’ndan kredi kullanarak alınması planlanan ekipman için AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi. 2. Derece deprem bölgesi olan ve olası Marmara depreminde etkilenmesi beklenen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Destek verin vermeyin biz bunu bir şekilde alacağız. Leasingle alacağız, başka bir şeyle alacağız” diye konuştu.
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