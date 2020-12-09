Yine bir kadın cinayeti! Öldürdü ormanda yakalandı

09 Aralık 2020 Çarşamba, 09:32

Fethiye'de oturan Selvan Acar'a telefonla ulaşamayan yakınları, geçen 6 Aralık'ta Pazaryeri Mahallesi'ndeki evine geldi. Kapının açılmaması üzerine açık balkon kapısından içeri giren yakınları, iki çocuk annesi Acar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.

Genç kadının cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, eşini öldürdüğü şüphesiyle Tanju Acar'ın yakalanması için çalışma başlattı.Muğla polisi, Selvan Acar'ın, şiddet gördüğü gerekçesiyle bir süre önce şikayetçi olduğu ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlenen eşi Tanju Acar'ın kaçmış olabileceği ihtimali üzerine çevre il ve ilçelerdeki güvenlik güçlerine bilgi verdi.

ORMANA SAKLANMIŞ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Acar'ı, Kınık Mahallesi'nde ormanlık alanda saklandığı çalılıklar arasında yakalayıp, gözaltına aldı. Acar, işlemlerinin ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Tanju Acar, 'Çarşıdaydım, eve geldim. Evde önce sözlü tartışmamız oldu. Bana hakaret etti. O sırada mutfakta idim. Elime aldığım ekmek bıçağı ile 2 yerinden bıçakladım. Sonra korktum, bıçağı salona attım. Sonrasını ise hatırlamıyorum' iddiasında bulundu.

Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Acar, tutuklandı.