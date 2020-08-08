Eşitlik alerjisi

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesinden yana olan İstanbul Sözleşmesi Çalışma Platformu, sözleşmeye ilişkin hazırladığı raporu basın açıklamasıyla paylaştı.

Platform adına açıklamayı okuyan Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Figen Şaştım, cinsiyet eşitliğini hedef alarak “Kadın ve erkeğin yaratılıştan kaynaklanan rollerini yok sayan, kadın ve erkek olarak iki cinsin varlığını reddeden toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına saklanarak ‘kadın’ ve ‘erkek’ olarak iki ayrı cinsin varlığını inkâr edemeyiz” dedi.

Şaştım’ın paylaştığı raporda da yine cinsiyet eşitliği hedef alınarak “Bu anlayış toplumda fıtrattan kaynaklanan kadın erkek kimliğini reddettiğinden, cinsel kimlik bunalımı yaşayan bireyler kolayca cinsiyet değiştirme ameliyatlarına karar verebilmektedir” denildi.

‘EŞCİNSEL DE OLSA...’

Sözleşmedeki “cinsel yönelim” ifadesi geçen maddenin sorulması üzerine Şaştım, maddenin “uygunsuz” olduğunu savunarak “Eşcinsellerle ilgili durum konumuzun ve açıklamamızın dışı. Tabii, eşcinsel de olsa kişilerin kötü muameleye uğraması anlayışında değiliz” dedi.

Oysa, Şaştım’ın ifade ettiği maddede de şiddet uygulanan her insanın yasal düzenlemelerle korunması gerektiği belirtilerek “Taraflar bu sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, ırk, din, siyasi veya cinsel yönelim gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir” deniliyor.

Ayrıca, Şaştım’ın “Konumuz değil” dediği eşcinsellik, 31 sayfalık raporun 11 sayfasında ele alınıyor. Raporda, “sözleşmenin eşcinselliği yasallaştırdığı” savunuluyor.