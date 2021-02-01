Eski ABD Başkanı Trump yeni avukatlarını açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump görevden ayrılan avukatlarının ardından kendisini azil davasında savunacak avukatlarının ismini açıkladı.

DHA
01 Şubat 2021 Pazartesi, 07:34
Eski ABD Başkanı Trump yeni avukatlarını açıkladı
Abone Ol google-news

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Senato’daki yargılamasında yer alması beklenen beş avukatıyla yollarının ayrıldığı belirtildi. Trump, yargılamada yeni avukatları David Schoen ve Bruce Castor’un kendisini savunacağını duyurdu. Azil sürecinin Senato ayağının 9 Şubat'ta başlaması planlanıyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler