Eski AKP’li belediye başkanı otomobilin içinde ölü bulundu
Akyazı Belediyesi Eski Başkanı Yaşar Yazıcı direksiyon başında ölü bulundu.
Kartal, Gümüşpınar Mahallesi, Balıkesir Caddesi üzerinde görevlerini ifa ettikleri sırada cami önünde park halinde bulunan otomobilin içerisindeki hareketsiz kişiyi fark eden iki bekçi aracın yanına yaklaştı. Sürücünün kendilerine bir türlü yanıt vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine durumu haber eden bekçiler araç yakınına sivil vatandaşları yakınlaştırmazken olay yerine gelen sağlık ekipleri 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde cansız bedeni bulunan Yaşar Yazıcı’nın Sakarya’nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve çevresinde inceleme yaptı. Yazıcı’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
- Yarım yamalak konuşmasın
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
Video Haberler
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
- Yarım yamalak konuşmasın
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?