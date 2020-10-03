Eski AKP’li belediye başkanı otomobilin içinde ölü bulundu

03 Ekim 2020 Cumartesi, 11:21

Kartal, Gümüşpınar Mahallesi, Balıkesir Caddesi üzerinde görevlerini ifa ettikleri sırada cami önünde park halinde bulunan otomobilin içerisindeki hareketsiz kişiyi fark eden iki bekçi aracın yanına yaklaştı. Sürücünün kendilerine bir türlü yanıt vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine durumu haber eden bekçiler araç yakınına sivil vatandaşları yakınlaştırmazken olay yerine gelen sağlık ekipleri 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilde cansız bedeni bulunan Yaşar Yazıcı’nın Sakarya’nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve çevresinde inceleme yaptı. Yazıcı’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.