Eski AKP'li vekil Papa'nın ziyaret haritasını Sağlık Bakanlığı haritasına benzetti
Eski AKP Milletvekili Külünk, Papa'nın Irak ziyareti sırasında çizilen haritayı, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı koronavirüs risk haritasına benzetti. Külünk, “Tesadüf mü kurgu mu anlayamadık” dedi.
Eski AKP Milletvekili Metin Külünk, Papa Francesco'nun Irak ziyareti sırasında çizilen haritayı, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı koronavirüs risk haritasına benzetti.
Külünk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tesadüf mü kurgu mu anlayamadık” dedi.
“BİLİM KURULU ÇİZDİKLERİ HARİTAYA BİR BAKSIN”
Eski AKP Milletvekili Metin Külünk, şu ifadeleri kullandı:
“Bilim kurulunun yüz binde bir üzerinden hesap yapıp renklendirdiği pandemi haritası ile Papa’nın Kuzey Irak ziyaretinde çizilen harita benziyor. Tesadüf mü kurgu mu anlayamadık açıkçası. Bilim Kurulu çizdikleri haritaya bir baksın bakalım ne görecek.”
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