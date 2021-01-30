Eski AKP'li vekilin paylaşımı ortaya çıkardı: Maskesiz, sosyal mesafesiz yemekte buluştular
Eski AKP milletvekili Saffet Kaya sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Yemekli toplantı sırasında çekilen fotoğrafta masadakilerin maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülüyor.
ESKİ AKP'Lİ VEKİL PAYLAŞTI
Eski AKP milletvekili Saffet Kaya sosyal medya hesabından saatler önce dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
“Selçuk Holdingin daveti üzere, Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Vakıf Bank Yönetim Kurulu Başkanı eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Bakanlar, Milletvekilleri, ve iş insanlarıyla Vekilimiz Saffet Kaya yemekte buluştular” diye yazan Saffet Kaya, bir de fotoğraf paylaştı.
Yapılan toplantıdaki yemek sırasında çekilen fotoğrafın maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı da görüldü.
CHP'LİLERİN TOPLANTISI İÇİN CEZA KESİLDİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP'li ilçe belediye başkanları, Nişantaşı’nda bir araya gelmişler, çıkışta gazetecilerin sorularına Kaftancıoğlu, "Ofiste belediye başkanlarımızla özel toplantı yaptık" diye yanıt vermişti.
Ancak, CHP’lilerin bir araya geldikleri yerin restoran olduğu ve koronavüris yasaklarının ihlal edildiği gerekçesiyle işyeri işletmeciyle birlikte toplam 15 bin 900 TL ceza kesildi.
Kaynak: Gercek Gündem
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