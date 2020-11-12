Eski bakan gözaltına alındı
Doğru Parti Genel Başkanı, eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu, İzmir’den Ankara’ya gelirken Esenboğa Havalimanı'nda VIP çıkışında gözaltına alındı. Karakola götürülen Serdaroğlu, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle savcılıkta ifade veriyor.
Eski Sağlık ve Devlet Bakanı Serdaroğlu, Esenboğa Havalimanı'nda VIP çıkışında polis tarafından gözaltına alındığı sırada üstü aranmak istendi.
Polisin üzerini aramasına izin vermeyen Serdaroğlu, "Ben terörist değilim" diyerek itiraz etti. Serdaroğlu, görevli polisin kendisine "Sen" diye hitap etmesine de tepki göstererek, "Bana sen diye hitap edemezsin. Ben bu ülkede bakanlık yaptım. Benim çocuğun yaşındasın. Siz diye hitap edeceksin" dedi.
Çeşme 1’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla hakkında soruşturma başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Serdaroğlu, karakola götürüldü. Karakoldan Çubuk Cumhuriyet Savcılığı'na götürülen Serdaroğlu savcılıkta ifade veriyor.
Doğru Parti’den yapılan açıklamada “Doğru Parti Genel Başkanı Sayın Rifat Serdaroğlu, Ankara seyahati esnasında Esenboğa Havalimanı’nda "cumhurbaşkanına hakaret" sebebiyle açılan davada, apronda Emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çubuk Savcılığı’na götürülmüştür” denildi.
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