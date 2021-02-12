Eski danışmanından "Cumhurbaşkanı’nı yanıltan gizli lobi" iddiası: "Öyle bir lobi yoksa, o fetvayı kim kullanıyor?"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve Karar gazetesi yazarı Akif Beki, “Cumhurbaşkanı’nı yanıltan gizli lobi” iddiasında bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Erdoğan'ı gerçeklere karşı yanıltan bir "gizli lobi”nin olduğundan şüphelendiğini belirtti.
Akif Beki, bugünkü yazısının “Olmayanı varmış gibi gösterme lobisi” ara başlıklı bölümünde, “Cumhurbaşkanı’nı gizli bir lobinin yanılttığından şüphelenmek için bir dolu neden sıralayabilirim” diyen Beki, o nedenleri yazısında şu ifadelerle sıraladı:
"Kılıçdaroğlu, öğrencileri ve ailelerini sağduyuya çağırdığı için şahin muhaliflerin hışmına uğramışken...Erdoğan, onun sokağı kışkırtmaya sarıldığını niye zannetsin yoksa?
Kılıçdaroğlu konuştuğu halde, onun şu kadar gündür CHP’deki tecavüz iddiaları hakkında sustuğunu niye zannetsin? Bay Kemal’in bunu örtbas için iktidarı başarısız, ülkeyi kötü yönetiliyor gösterdiğini zannettiren kim?
Veya Boğaziçi eylemcilerini, darbe çığırtkanı ve terörist zannettiren?
Peki ya halkın gerçek gündeminin, CHP’nin kötü yönetilmesi olduğunu sandıran? CHP kötü yönetildiği için Anayasa’ya uyulamadığını, faizlerin yükseldiğini, işsizliğin arttığını, ekonominin göçtüğünü, mutfakta yangın çıktığını sandıran kim?
CHP istemediği için henüz uzaya çıkamamışız gibi “Patlasa da çatlasa da inşallah Ay’a gidiyoruz” dedirten?"
"O FETVAYI KİM KULLANIYOR?"
Bu sıralamanın ardından "Olmayanı varmış gibi gösteren bir lobinin işlerine benzemiyor mu?" diye soran Beki, konuyu Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman'ın köşesinde 2019 yılında verdiği bir "fetva"yla ilişkilendirerek yazısını şöyle tamamladı:
"Hayrettin Karaman Hoca, yenilenen İstanbul seçimlerinden önce Yeni Şafak’ta yazmıştı. İktidara zarar verecek ve muhalefete yarayacaksa yönetenlerin yanlışlarını dile getirmeyi dinen sakıncalı buluyordu.
Düşmana koz verecekse iktidardan şikayet etmeye ve doğruları söylemeye caizdir, meşrudur diyemezdi.
Bütün muhalefet partileriyle iktidarı eleştiren Müslüman vatandaşları, din ve devlet düşmanı konumuna düşüren bir fetvaydı.
Öyle bir lobi yoksa, Karaman Hoca’nın yalan propaganda fetvasını kim kullanıyor?"
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