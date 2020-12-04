Eski eşini 30 kez bıçakladı: Maksadım kendimi öldürmekti, Fatma, ona zarar vermeyeceğimi iyi biliyor

04 Aralık 2020 Cuma, 11:17

İzmir'in Tire ilçesinde boşandığı Fatma Tüfenkçi'yi 30 kez bıçaklayan Günay Alkan isimli erkek hakim karışısına çıktı. "Maksadım kendimi öldürmekti" savunması yapan Alkan, 'eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı' 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Günay Alkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Fatma Tüfenkçi ve avukatlar da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'MAKSADIM KENDİMİ ÖLDÜRMEKTİ'

Mütalaayı kabul etmediğini belirten Alkan, tahliyesini ve beraatini talep etti. Alkan, "Maksadım kendimi öldürmekti. Bıçağı da polis üzerimde bulmasın diye parkta saklamıştım. Konuşmak için yanına gittim. Beni sevmediğini söyleyince gözüm döndü. Maksadım eski eşim Fatma’yı öldürmek değildi. Çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Fatma, kendisini çok sevdiğimi ve ona zarar vermeyeceğimi iyi biliyor" dedi.

Mahkeme heyeti, Alkan’ı ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılış müebbet cezasına çarptırılırken, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı sanık 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti iyi hal ve tahrik indirimlerini de uygulamadı.