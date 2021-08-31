Eski eşini öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Ankara'nın Mamak ilçesinde Salih Ö., boşandığı eşini silahla vurarak öldürdü, 4 yaşındaki kızının da arasında bulunduğu 2 kişiyi yaralayarak, intihara teşebbüs etti.
İddiaya göre, kaynakçılık yapan Salih Ö. (38), oturduğu binanın karşısındaki binada yaşayan eski eşi Ebru Y., (33) ile birlikte yaşadığı öne sürülen Mustafa D. (32) ve 4 yaşındaki kızı E.İ.Ö. ile karşılaştı.
Bir süre yaya olarak takip ettiği eski eşi ve Mustafa D'yi sitenin girişinde durduran Salih Ö, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih Ö, eski eşi ile Mustafa D'ye silahla ateş etti.
Bu sırada seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu S.Ö'nün kızı E.İ.Ö. de yaralandı. S.Ö. aynı silahla başına ateş ederek intihara teşebbüsünde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiği belirlenen Yüksel'e olay yerinde kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.
Ambulanslarla Ankara Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ebru Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Mustafa D. ile E.İ.Ö'nün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.Ö'nün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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