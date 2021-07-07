Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan, Bahçeli'ye: 'Sadece kendi tutsaklığını ifade ediyor'

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:58

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soylu'ya destek vermiş, "Süleyman Soylu yalnız değildir" demişti.

Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim bölücülerle iş tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir.”

Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından, Bakan Soylu da MHP liderine Twitter'dan teşekkür etmiş, "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına,kahraman güvenlik güçlerimize,edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Muhalefetin tepkisini çeken Bahçeli'nin açıklamalarına bir eleştiri de eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan geldi. Tantan, MHP liderinin açıklamalarını ve Soylu'ya yönelik iddiaları Cumhuriyet'e değerlendirdi.

'BAHÇELİ KENDİ TUTSAKLIĞINI İFADE EDİYOR'

MHP'nin Soylu'ya yönelik desteği ve Bahçeli'nin açıklamalarına yönelik konuşan Tantan, "MHP liderinin söylemleri kendisini bağlıyor. Bu söylemle bir hamle yaptığı yok. Sadece kendi tutsaklığını ifade ediyor" dedi.

MHP'nin Soylu'ya desteğinin Cumhur İttifakı'nda bir gerilime neden olup olmayacağını değerlendiren Tantan, "MHP'nin Soylu'ya desteğinin olup olmadığı belli değil. MHP'ye oy veren seçmenin bakışı, kabulü ve desteği önemli. Geçmişten bugüne kadarki söylemlerine, davranışlarına bakıldığı zaman MHP siyasetçileri inandırıcılıklarını yitirmiş vaziyetteler. MHP siyasetinin halk nezdinde inandırıcılığını yitirdiği de gözüküyor" diye konuştu.

'BAKANLAR, TEK KİŞİNİN ATANMIŞ MEMURLARI'

AKP Soylu'yu gözden çıkarıp çıkarmadığı sorusuna yanıt veren Tantan, "Türkiye'de şu anda uygulanan tek kişiye tabi bir hükümet sistemi var. Bakanlar da tek kişinin atanmış memurları. Bakanlar gücünü halktan ve parlamentodan alamıyor. Halka ve parlamentoya karşı sorumlulukları yok. Bakanlarla ilgili kararı verecek tek kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

'TÜRK ADALETİNE HESAP VERECEKLER'

Ortaya atılan iddiaların gerçekliği kanıtlanırsa hukukun devreye girip girmeyeceğine değinen Tantan, "Er veya geç Türkiye kendi kimlikli karakterli siyasi oluşumuyla iktidar olacaktır. Son yıllarda kiri ve kimliksiz, kendi çıkarlarını önde tutan, ülke kaynaklarını kendi çıkarlarına göre kullanan ve örgütlü suçun derebeylerin hakimiyetinden muhakkak kurtulacaktır. Bu iktidarın sahibi olan bu milletin evlatları, yeni bir modern hukuk devlerinin alt yapısını 3 temel ayağını (özgürlük, adalet, güvenlik) oluştururken; bir şekilde de ülkenin soyulmasından, insanlarının fakirleştirilmesinden, zenginleşen siyasetçi, bürokrat, yer altına hakim olan mafyamsı tiplerin adalete teslim edilmesine ve bütün kazanımlarının adalet zemininde el koyularak hazineye aktarılmasını sağlayacaklar. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar oradan getirilerek Türk milletine ve Türk adaletine hesap verecekler" diye konuştu.

'KAMUOYU YOKLAMALARI İNSANLARI ALDATMASIN'

Sürekli olarak yapılan kamuoyu araştırmalarına da değinen Tantan, "Kamuoyu yoklamalarını kim yaptırıyorsa onun verdiği parasal güce göre yaptırılıyor. Bugün Türkiye'deki yoksulluğun, fakirliğin, siyasi tehdidin, küresel tehdidin yanı sıra, özellikle iç ve dış araştırmalar da bizi kuşatan ülkelerdeki yapılan seçimler ve oradaki istihbarat savaşlarındaki tehditler de dikkate alındığında, ulus içerisinde uluslararası alanda güvenini kaybetmiş, mali ve ekonomik anlamda çökmüş bir iktidar varken halen muhalefetin oyları artamıyorsa kamuoyu yoklamaları insanları aldatmasın. Bunların sürekli yapılması da AKP'nin yine seçimi kazanması için yürütülen bir proje olarak gösteriliyor. Bugünkü iktidar sahiplerinin seçimi kazanmak için her türlü oyunu denedikleri bir proje olarak bakmak gerekiyor" diye konuştu.

'CUMHURİYET DOĞRU HABER YAPAN GAZETELERDEN BİRİ'

Son olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetemize yönelik açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını değerlendiren Tantan, "Şu anda Cumhuriyet gazetesi doğru haber yapma adına büyük bir çaba içerisinde ve giderek gazetenin okunma oranları ve güvenirliği artıyor. Doğru haber, araştırma ve geliştirmede büyük çaba içerisinde ve yükselişte. Gazeteye halk nezdinde olan güven de giderek artıyor. Zaten yazılı ve görsel basında doğru haber sınırlı sayıda. Cumhuriyet'te doğru haber yapan gazetelerden birisidir. İçişleri Bakanı'nı bu konu dava açmışsa da Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının tedirgin olmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.