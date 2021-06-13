Eski İçişleri Bakanı’ndan 'Peker‘in yakalandığı iddialarına' ilişkin açıklama

13 Haziran 2021 Pazar, 23:38

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yakalandığına dair iddialara temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi. Tantan, “Bu tarz haberlere hemen inanmamak lazım. Net bir bilgi yok. Değişik ülkelerde operasyon yapılması ilişkilere bağlı” dedi.



TELE 1’den Rojda Altıntaş’a konuşan Tantan, Dubai'nin para trafiğinin olduğu bir bölge olduğunun altını çizerek, "Para trafiğinin olduğu yerlerde istihbarat teşkilatlarının ofis olur. Dubai kendi güvenliğinin ötesinde de, para trafiğinin olduğu yerde uluslararası bir güvenlik şemsiyesi de vardır; böyle bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tantan'ın açıklamaları şu şekilde: