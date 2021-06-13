Eski İçişleri Bakanı’ndan 'Peker‘in yakalandığı iddialarına' ilişkin açıklama

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘in yakalandığına dair çıkan haberleri yorumladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2021 Pazar, 23:38
Eski İçişleri Bakanı’ndan 'Peker‘in yakalandığı iddialarına' ilişkin açıklama
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Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yakalandığına dair iddialara temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi. Tantan, “Bu tarz haberlere hemen inanmamak lazım. Net bir bilgi yok. Değişik ülkelerde operasyon yapılması ilişkilere bağlı” dedi.

TELE 1’den Rojda Altıntaş’a konuşan Tantan, Dubai'nin para trafiğinin olduğu bir bölge olduğunun altını çizerek, "Para trafiğinin olduğu yerlerde istihbarat teşkilatlarının ofis olur. Dubai kendi güvenliğinin ötesinde de, para trafiğinin olduğu yerde uluslararası bir güvenlik şemsiyesi de vardır; böyle bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Tantan'ın açıklamaları şu şekilde:

  • Dubai sıradan bir yer değil, bütün dünya para trafiğinin geçtiği, çok önemli bölgelerden birisi. Para trafiğinin olduğu yerlerde istihbarat teşkilatlarının ofis olur. Dubai kendi güvenliğinin ötesinde de, para trafiğinin olduğu yerde uluslararası bir güvenlik şemsiyesi de vardır; böyle bakmak gerekiyor. Böyle bir güvenlik şemsiyesinin olduğu yerde "kim nasıl yakaladı, nasıl tespit edildi" gibi haberlere inanmamak lazım. 
  • Doğru değil ve bununla ilgili net bir bilgi yok. Fakat sosyal medyada birsürü bilgi dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan her bilgiye inanırsanız zihnimiz karmakarışık olur. Önemli olan; Dubai'den her türlü açıklamayı yapmaya devam eden, Peker'in açıklamalarından dolayı iktidar sahipleri hiçbir şey yapmıyorlar, örtmeye çalışıyorlar. Muhalefet de Peker'in açıklamalarını bekleyeme düşmüş vaziyette. Oysa muhalefetin yapacağı çok şey var; çok şeyi değiştirebilir, meclisi çalıştırabilir. İktidarı sıkıştırabilir ve halkı daha duyarlı bir hale getirebilir fakat muhalefetin de böyle atıl bir durumu var. 
  • Uluslararası hukuk gözüyle baktığınız zaman, tabi Milli İstihbarat Teşkilatı, aranan insanları değişik ülkelerden yakalayıp getirebiliyor. Bu tamamen güvene ve ilişkilere ve ülkeler arasındaki yasal mevzuatlara bağlı

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