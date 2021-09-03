İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 28 Gözaltı kararı
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 18’i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları belirlenen ve itirafçı beyanlarında isimleri bulunan 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, bu sabaha karşı İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
GÖREVDEKİ KAMU PERSONELLERİ DE ARALARINDA
FETÖ'nün gizli haberleşme programlarından Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen, geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren FETÖ üyelerince isimleri deşifre edilen aralarında aktif kamu personellerinin de bulunduğu 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapı operasyonda 18 FETÖ üyesi yakalandı.
Baskın yapılan FETÖ üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Yakalanan zanlılar ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken firari 10 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.
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