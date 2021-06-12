Eski Parlamento başkanından Yeltsin'le ilgili flaş iddia

12 Haziran 2021 Cumartesi, 14:41

Govorit Moskva adlı radyo istasyonuna konuşan Ruslan Khasbulatov, Rusya'nın ilk başbakanı Boris Yeltsin'in çevresinin Amerikalılarla dolu olduğunu iddia etti.

Khasbulatov ayrıca, 1991'de Washington'un yardımıyla liderlik görevine seçildiğini öne sürdüğü eski başbakan için "Başkanlık seçimini kazandıktan sonra, güvenlik görevlileri ve departman başkanlarını ABD'ye gönderdi" diyerek, Yeltsin'in üst bürokratların seçiminde ABD'den icazet aldığını ima etti.

Khasbulatov bu bağlamda, "Yeltsin, personel meselelerini yabancı temsilcilerle çok yakından görüşürdü" dedi.



