Eski Parlamento başkanından Yeltsin'le ilgili flaş iddia
Rusya Parlamentosu eski başkanı Khasbulatov, ülkenin ilk başbakanı Yeltsin'in etrafında, "Ona Rusya'yı nasıl yöneteceğini öğreten, yüzlerce CIA ajanından oluşan bir ekip" olduğunu iddia etti.
Govorit Moskva adlı radyo istasyonuna konuşan Ruslan Khasbulatov, Rusya'nın ilk başbakanı Boris Yeltsin'in çevresinin Amerikalılarla dolu olduğunu iddia etti.
Khasbulatov ayrıca, 1991'de Washington'un yardımıyla liderlik görevine seçildiğini öne sürdüğü eski başbakan için "Başkanlık seçimini kazandıktan sonra, güvenlik görevlileri ve departman başkanlarını ABD'ye gönderdi" diyerek, Yeltsin'in üst bürokratların seçiminde ABD'den icazet aldığını ima etti.
Khasbulatov bu bağlamda, "Yeltsin, personel meselelerini yabancı temsilcilerle çok yakından görüşürdü" dedi.
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