Kılıçdaroğlu'ndan Pekcan yorumu: 'Rakam küçük olduğu için konsolos yapabilir'

22 Nisan 2021 Perşembe, 11:13

Yeniçağ gazetesini ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan Ruhsar Pekcan'a ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kendisine ait şirket üzerinden Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan sattığı iddia edilen Ruhsar Pekcan'a ilişkin kendisine yöneltilen, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'ticaret yapan' Ticaret Bakanı'nı görevden almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bu durum beni biraz şaşırttı ama rakam büyük olsaydı Erdoğan onu kesin büyükelçi yapabilirdi. Ama rakam küçük olduğu için konsolos da yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu şirketten Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan alındığını kabul etmesinin ardından görevden alınmıştı.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili dün de değerlendirmelerde bulunmuş, "Güzel, ama yeterli değil. Devletin uğradığı zararın da mutlaka telafi edilmesi lazım. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz" demişti.