Kılıçdaroğlu'ndan "Pekcan" açıklaması

21 Nisan 2021 Çarşamba, 15:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde katıldığı toplu açılış ve temel atma programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Kemal Kılıçdaroğlu, Ruhsar Pekcan'ın görevden alınmasına ilişkin, "İstifa etmesi güzel, görevden alınması güzel ama yeterli değil, gereğinin de ayrıca yapılması lazım. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Eğer görevden ayrıldıysa biliyoruz hangi gerekçeyle ayrıldığını, istifa ettiğini ya da alındığını. Ama devletin uğradığı kaybın mutlaka telafi edilmesi lazım" dedi.

"NUTUK" TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu, Mersin'de "Nutuk" dağıtılması konusunda düşüncelerinin sorulması üzerine, “Yeni bir şey yaşıyoruz herhalde. Gazi Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuduğu ve kitap olarak basılan, uzun yıllardır okunan, hala okunan, bundan sonraki kuşakların da okuyup ibret alacağı bir kitabı hangi gerekçeyle yasaklarlar. Bunlar akıllarını yitirdiler herhalde. Öyle anlaşılıyor. Ya bu ülke bağımsızlık mücadelesi verdi. 'Nutuk'ta Samsun'a çıkışla başlıyor zaten bütün bunlar. Olayların bütün ayrıntıları anlatılıyor. Çocuklarımız bağımsızlığının nasıl sağlandığını bilmeyecek de neyi bilecekler? Nutuk'u hangi akılla, hangi mantıkla yasaklarlar? Bildiğim kadarıyla dağıtan Ülkü Ocakları. Her halde bunun hesabını Sayın Bahçeli'nin sorması lazım. O Ülkü Ocakları, Nutuk'u dağıtan Ülkü Ocakları mensubu çocukların gözlerinden öpüyorum. Güzel bir şey yapmışlar, dağıtmaya başlayın, dağıtın ben her türlü desteği size vereceğim ama önce Sayın Bahçeli ne yapacak? Bunu merak ediyorum" ifadelerini kullandı.