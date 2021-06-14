Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk: "Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız."
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, başkanlık seçimi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Metin Öztürk, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) üyeleriyle bir araya geldi.
Metin Öztürk, Ankara Sanayi Odası Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, "Son 2 yılda pandemi nedeniyle mali genel kurulları yapamadık. Bu nedenle rehabilitasyon sürecine ihtiyaç var." dedi.
Stat, Kemerburgaz ve Galatasaray Adası'nda sosyal tesis açacaklarını aktaran Öztürk, "Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız. Kolay değil, inanırsanız yaparsınız." ifadesini kullandı.
Kulübün ağustos ayına kadar kaynakları dışında 373 milyon lira ilave paraya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Öztürk, "Bunu koyacak ekibi arayan kısa sürede, 5-10 saniyede bulur." diye konuştu
Öztürk, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili bir soruyu ise "Biz bir şeyci olacaksak Atatürkçü oluruz. 3 hafta sonra maça çıkacaksanız. Galatasaray'ın ayarlarıyla oynamak lazım." şeklinde yanıtladı.
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