Eski YARSAV Başkanı anlattı: AYM yıllar önce ne karar vermişti?

13 Nisan 2021 Salı, 17:48

Türkiye’nin gündeminde 104 emekli amiralin, “Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularında yayımladığı açıklama ve devamında gelişen olaylar var.

Montrö açıklamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, FETÖ kumpaslarında hapis yatan amirallerden 10'u Fethullahçıları hatırlatan bir şekilde sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Günler süren gözaltının ardından dün 14 emekli amiral serbest bırakılmıştı.

“EŞİNİ VE EŞYALARINI AL ÇIK”

Ancak gece saatlerinde yaşananlar emekli amirallere yapılanlar karşısında “Pes” dedirtti.

Emekli amiral Mustafa Özbey, Ankara Adliyesi’nde ifade verdikten sonra gece 02.15’te Merkez Orduevi’ne gitti fakat içeri giremedi.

Özbey, Orduevi’ne giriş yasağı getirildiğini öğrendi ve kendisine girişte “Eşini ve eşyalarını al çık” denildi. Özbey de eşiyle birlikte eşyalarını toplayıp Orduevi’nden ayrıldı.

AYM YILLAR ÖNCE “HAK İHLALİ” KARARI VERMİŞTİ

Emekli amiral Özbey’in Orduevi’ne girişinin yasaklanması akıllara 2018 yılındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını getirdi.

AYM, 28’inci Genelkurmay Başkanı Necdet Özel tarafından konulan orduevi yasağının ifade özgürlüğüne müdahale olduğu gerekçesiyle, emekli albayın ihlal başvurusunu kabul etmişti. AYM, emekli albaya 4 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmişti. Karar, Genelkurmay’a girişi yasaklanan ve davaları reddedilen askerlere de tazminat yolunu açmıştı.

BU KARAR “KEYFİLİKTİR”

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, AYM’nin 2018 yılındaki söz konusu kararını ve emekli amiral Mustafa Özbey’in Orduevi’ne girişinin yasaklanması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Emekli amirallerle ilgili Orduevi’ne giriş yasağının soruşturma dayanak gösterilerek alındığına dikkat çeken Eminağaoğlu, “Yeterli gerekçeden yoksun olarak böyle bir karar alınması, keyfiliktir, hak ihlaline yol açmaktadır” dedi.

“Böyle bir kararın, olaya uygunluğu, haklı ve ikna edici gerekçesinin olması gerek” diyen Eminağaoğlu şunları söyledi:

“TSK İç Hizmet Yönetmeliği'ne göre, emekli askerler için de belirli konularda ilgili mercilerce yasaklama ve kısıtlama kararları alınması söz konusu.

Emekli amirallerle ilgili kararın bu soruşturma dayanak gösterilerek alındığı anlaşılıyor. Hakkında bir şekilde soruşturma olanlar için her durumda kısıtlama kararı alınacağı söylenemez. Böyle bir kararın, olaya uygunluğu, haklı ve ikna edici gerekçesinin olması gerek.

AYM, kesinleşen bir mahkumiyet durumunda bile bu yolda alınan kararı ihlal olarak nitelemişken, üstelik devam eden bir soruşturma sırasında yeterli gerekçeden yoksun olarak böyle bir karar alınması, keyfiliktir, hak ihlaline yol açmaktadır.”