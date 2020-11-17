Eskişehir’de sağlık müdürü ve başhekim, koronavirüse yakalandı
Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'nin görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'ye, koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı.
Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine ciddi belirti göstermeyen Bilge ve Bildirici’nin evlerinde tedaviye alındığı bildirildi.
Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Büyükerşen şu ifadeleri kullandı:
"Covid-19 testleri pozitif çıkan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."
Covid-19 testleri pozitif çıkan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.— Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) November 17, 2020
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