'Esnaf artık memurdan borç alıyor'
Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu ve oda başkanları CHP Ekonomi Masası Heyeti ile bir araya geldi. Farklı işletme sektörlerinden 19 oda başkanlarından birisi olan Savaş Delibaş, "90’larda Kemal Sunal’ın meşhur bir filmi vardı. Memurlar hep esnaflardan kaçardı. Memurların esnafa hep borçları vardı. Şimdi biz memur arkadaşlarımızdan borç para alıp hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz" dedi.
Ankara'da CHP'nin Ekonomi Masası görüşen esnaf oda başkanları soruları yanıtladı.
Esnafın açıklamaları ve beklentileri şöyle:
KEMAL SUNAL'LI ÖRNEK
Simitçiler ve Pideciler Odası Başkanı Savaş Delibaş: Şu an Türkiye’de iktidarın simit çayla yaptığı hesabı, artık simit bulamayacağı için bu hesabı yapamayacağını düşünüyorum. 3 aydır dükkanlarımız kapalı. En önemli şey kiralarımız. Tünelin sonu bize karanlık aydınlanmasını bekliyoruz. Esnaf kendi içerisinde idare etmeye çalışıyor. 90’larda Kemal Sunal’ın meşhur bir filmi vardı. Memurlar hep esnaflardan kaçardı. Memurların esnafa hep borçları vardı. Şimdi biz memur arkadaşlarımızdan borç para alıp hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz.
"BİZİM DOĞU İLLERİNDE PAKET KÜLTÜRÜ YOK"
Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan: Pandeminin başlaması ile işlerimiz tamamen durma aşamasına geldi. Bizim doğu illerinde paket kültürü yok yani. Dolayısıyla evlerde çok fazla paket servis kültürü olmadığı için bu da bizim işletmelerimizi giderini karşılamıyor. İşletmesini kapatan var. Bir kısımda borçlu olduğu için kapatamayan esnaf var. Kapatsa tedarikçi firmaların hepsi alacağını isteyecek.
"ALKOLE GELEN ZAMLA BERABER GAZİNOLAR BİTTİ"
Bursa Bar Taverna ve Gazinocular Odası Başkanı Ahmet Dalgıç: Bizim sektörümüz 11 aydır hiç faaliyet gösteremiyor. Bizler devamlı borçlanarak kredi alarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Artık maalesef bittik. Bizim işletmelerimiz de alkole gelen zamla birlikte işletmelerimizi bitirdi. Ve bununla birlikte her yıl ödediğimiz harçlar var. Onları bizden almaya devam ediyorlar. Çalışanlar inanın açlar. Kapımıza geliyorlar 'Başkanım ne yapalım açız bize yardımcı olun' diyorlar. Bizim de yapabileceğimiz bir şey olmuyor elimizde bir imkan yok ki verelim.
"KADIN İŞLETMECİLER PAKET SERVİSİNDE SORUN YAŞIYOR"
Manisa Akhisar Lokantacılar Odası Başkanı olan ve aynı zamanda Türkiye’nin tek kadın lokantacılar başkanı Pınar Gören, ev yemekleri yapan kadın işlletmecilerin paket servisinden dolayı bu süreci zor geçirdiğini anlatıyor:
“Bugün burada pandemi başladığından beri yaşadığımız sıkıntıları özellikle bir kadın gözüyle dile getirmek için katıldım. Son dönemde odama kayıt yapan ve hanımefendiler diğer esnaflara göre daha çok zorluk yaşıyor. Bu süreçten çıkabilmek için varları yokları ile işletme açan hanımefendilerin işyerlerenin hiç değilse pozitif ayrımcılık kapsamında bir masa da üç masa da olsa HES kodları ile birlikte açılmasını istiyoruz.
Hanımefendilerin ilk öncelikli sıkıntısı paket servis edilemeyecek yemekler yapmaları örneğin sulu yemek yani anne işi ürünler ev tipi ürünler bu yüzden bunlar çok fazla paketle servi edilemeyen ürünleri satamamaktan dolayı şikayetçiler."
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