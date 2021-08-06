Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı.
"Aleyna Çakır"ın geçen yıl şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun, önceki gece evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı.
Öte yandan bugün, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı.
Haber Global muhabiri Ozan Ulaş'ın aktardıklarına göre Uygun, "Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada sağlıklı ve kendindeydi daha sonra evde bulunan diğer arkadaşları beni aradı ve Esra'nın ağzından kan geldiğini söyledi ben de polise haber vermelerini istedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" diye ifade verdi.
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