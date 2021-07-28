Et ve Süt Kurumu, bakanlığın ‘maliyeti 45 TL’ dediği eti 42 TL’den satın alacak

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Kurban Bayramı, hayvan yetiştiricileri için hayal kırıklığı oldu. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “Elde kalan kurbanı Et ve Süt Kurumu alacak” açıklaması verilen maliyetin altındaki fiyat nedeniyle üreticiyi tatmin etmedi. Hayvan yetiştiricileri büyük maliyet üstlenerek getirdikleri hayvanlarını geri götürmek zorunda kaldı. Hayvan yetiştiricileri, Bakan Pakdemirli’den asıl fahiş oranda artan yem fiyatlarına çare bulmasını istiyor.

Bu yıl tahminlere göre Kurban Bayramı’nda 2 milyon 750 bin küçükbaş, 950 bin büyükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 700 bin baş civarında kurbanlık hayvan satıldı. Düşük talep nedeniyle kurbanlıkların 3’te 1’i elde kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, elde kalan hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını açıklamıştı. Ancak 40-42 TL arasında belirlenen fiyat maliyeti en az 50 TL olan yetiştiriciyi memnun etmedi. Bu fiyat tepkilere neden olurken hayvanını satmaktan umudunu kesen yetiştirici ise yem fiyatlarına çare bulunmasını istiyor.

‘KİMSE SATMAZ’

Hayvan yetiştiricisi Turan Kılıç, “Açıklanan fiyatlarla kimsenin hayvanını Et ve Süt Kurumu’na satacağını sanmıyorum. Canlı etin kilosu 58-60 TL iken kimse 50 TL’den aşağıya vermez hayvanını. Adaklık olarak ya da mezbahada kasaplara vererek değerlendirir” dedi. Yetiştiriciler hayvanları satamadıkları gibi bir de büyük şehirlere getirme, burada 9 gün konaklatma ve geri götürme gibi masrafların da büyük bir maliyet oluşturduğunu belirtiyorlar. Bu maliyetlerle ve açıklanan fiyatlarla bir satışın olamayacağını söyleyen yetiştiriciler, “Satıştan vazgeçtik hayvanlarımız elimizde kalsın ama yem gibi maliyetlerimizdeki artışlara bir çare bulunsun” diyorlar.

Et konusunda son yıllarda düşen taleple birlikte elde bir stok olduğunu tahmin ettiğini söyleyen Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, “Hem alım gücünün düşük olması hem de neredeyse 18 aydır insanların evde kapalı kalmış olması bayramda harcama tercihlerini etkiledi ve kurbanlıkların 3’te 1’i satılmadı” dedi.

Yem fiyatlarını da değerlendiren Tezel, “TMO’nun müdahalesiyle aslında fiyatlar düştü ama yem sanayicisinin elinde yüksek fiyattan kalan stoklar olduğu için henüz piyasaya yansımadı. Şimdi ağustosla beraber hasat dönemi de fiyatları daha da rahatlatır diye düşünüyoruz. Dönemlik bir kurtuluş oldu, bu orta vadede etkili bir çözüm. Uzun vadede başka çözümler düşünmemiz gerekiyor” diye konuştu.

YEME MÜDAHALE DAHA ÖNEMLİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik ise Et ve Süt Kurumu’nun açıkladığı fiyatları yeterli bulmayıp hayvanlarını tekrar memleketlerine götüren yetiştiricilerin de olduğunu hatırlatarak “Girdi maliyetlerindeki artış malum. Yemdeki artışa rağmen kurbanlıklardaki fiyat artışı yüzde 20’yi geçmedi. Yetiştiricimiz maliyetine sattı ama tüketicimiz pahalı olduğu için alamadı. Üretici için asıl önemlisi maliyetlerin düşürülmesi, şu anda TMO’nun yapacağı yem satışı kurbanlık alımından daha önemlidir” diye konuştu.

TMO BUĞDAY VE ARPA İTHAL EDECEK

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaklaşık 395 bin ton ekmeklik buğday alımı ve 515 bin ton yemlik arpa alımı için uluslararası ihale açtı. Buğday ithalat ihalesine 4 Ağustos’a kadar teklif toplanacağı ve teslimatların 16-30 Eylül arasında yapılmasının istendiği belirtiliyor. Yemlik arpa ithalat ihalesine ise 3 Ağustos’a kadar teklif verilebilecek ve teslimatların 1-15 Eylül arasında yapılması isteniyor.

